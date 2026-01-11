英足杯｜热刺1：2阿士东维拉 今季各项赛事第10败
更新时间：06:34 2026-01-11 HKT
发布时间：06:34 2026-01-11 HKT
发布时间：06:34 2026-01-11 HKT
热刺今晨于英格兰足总杯第3圈，主场迎战阿士东维拉。热刺最终以1：2落败出局，吞下今季各项赛事第10场败仗。
阿士东维拉于22分钟打开纪录，贝安迪亚接应唐耶尔马伦的直线，起左脚狂抽近柱网顶，射破热刺门将维卡里奥十指关。热刺于上半场42分钟「食诈糊」，高路梅安尼接应直线，单刀巧妙「Chip射」入网，但他越位在先入球无效。热刺于上半场补时3分钟再失1球，马伦于右路突破后横传，贝安迪亚禁区内后脚传予摩根罗渣士，后者带横于12码点附近起脚，为维拉射成2：0完半场。
热刺两次食诈糊
热刺下半场积极反扑，沙维西蒙斯于52分钟的远射，被维拉门将比苏治横身扑出。54分钟热刺终于有收获，威尔逊奥度拔于右路射地波破网，为球队追成1：2。70分钟热刺前场压逼得手，但达古仙的起射被挡出。转个头热刺险些失守，72分钟维拉贝安迪亚的射门被柏度朴路护空门。79分钟热刺再食诈糊，西蒙斯单刀扭过比苏治射入网，但他越位在先。热刺最终以1：2不敌维拉出局，吞下今季各项赛事第10场败仗，球迷再次对球队报以嘘声。
最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
霍宏声为唐献芳赢马补数
17小时前