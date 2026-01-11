英足杯｜热刺1：2阿士东维拉 今季各项赛事第10败

热刺今晨于英格兰足总杯第3圈，主场迎战阿士东维拉。热刺最终以1：2落败出局，吞下今季各项赛事第10场败仗。

维拉晋级第4圈。路透社

汤马士法兰克备受压力。路透社

维拉前锋屈坚斯赛后走向热刺球迷区庆祝，引发双方球员冲突。路透社

热刺吞下今季各项赛事第10败。路透社

阿士东维拉于22分钟打开纪录，贝安迪亚接应唐耶尔马伦的直线，起左脚狂抽近柱网顶，射破热刺门将维卡里奥十指关。热刺于上半场42分钟「食诈糊」，高路梅安尼接应直线，单刀巧妙「Chip射」入网，但他越位在先入球无效。热刺于上半场补时3分钟再失1球，马伦于右路突破后横传，贝安迪亚禁区内后脚传予摩根罗渣士，后者带横于12码点附近起脚，为维拉射成2：0完半场。

热刺两次食诈糊

热刺下半场积极反扑，沙维西蒙斯于52分钟的远射，被维拉门将比苏治横身扑出。54分钟热刺终于有收获，威尔逊奥度拔于右路射地波破网，为球队追成1：2。70分钟热刺前场压逼得手，但达古仙的起射被挡出。转个头热刺险些失守，72分钟维拉贝安迪亚的射门被柏度朴路护空门。79分钟热刺再食诈糊，西蒙斯单刀扭过比苏治射入网，但他越位在先。热刺最终以1：2不敌维拉出局，吞下今季各项赛事第10场败仗，球迷再次对球队报以嘘声。