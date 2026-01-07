英超｜罗马诺称苏斯克查与曼联正式商谈 「苏B已say YES」

曼联日前解雇鲁宾艾摩廉后，已展开寻找继任领队的工作。前领队苏斯克查成为大热之一，意大利转会专家罗马诺称曼联已经正式接触「苏B」。至于一直盛传有机会执教曼联的水晶宫领队加拉斯拿亦有回应。

「准备好接受任何方案」

盛传接任曼联帅位的人选，包括名宿苏斯克查和卡域克，另外还有不断被提起的加拉斯拿和干地等等。其中以苏斯克查的呼声极高，罗马诺在Instagram帖文指：「苏斯克查与曼联展开直接、正式商谈。正如昨日透露，苏斯克查渴望得到这份工作，他目前已成为热门候选人⋯⋯双方谈判进行得如火如荼。合约年期或人工方面并无阻碍，苏斯克查已准备好接受任何方案，他已向曼联讲YES。」

苏斯克查于2021年带领曼联杀入欧霸决赛，但于互射12码饮根。路透社

苏斯克查和卡域克均是接任热门。路透社

罗马诺称苏斯克查已同意回归。路透社

苏斯克查于2018年在摩连奴下台后，以暂代领队身份回到曼联，完季后因领军成绩理想「坐正」。他及后带领曼联踢149场，取得78胜33和38负的战绩，最接近奖杯是2021年领军杀入欧霸决赛，但互射12码不敌维拉利尔饮恨，当季英超亦以第2名冲线。但他于翌季开季3个月左右，便因战绩下滑被解雇。

加拉斯拿：不能提供内幕消息

另一「传闻曼联主帅」水晶宫领队加拉斯拿，亦在今晚深夜主场斗阿士东维拉的赛前记者会中被问到会否跳糟。他说：「我不能够赌博，所以不会留意赔率，亦不能提供内幕消息。我是水晶宫的领队，再问纯属浪费时间，毫无意义。」水晶宫的近况一般，各项赛事近7场不胜，英超暂时排在第14位，加拉斯拿认为领队合约长或短并无意义：「你可以签新合约，但看看去年英超，有领队签约后最终还是离队了。即使赢得奖杯，你也有可能保不住工作。」