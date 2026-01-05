英超│车路士U21教头麦法兰首领军即逼和哥迪奥拿 半场调整战术有功架

车路士看守领队麦法兰(Calum McFarlane)周日英超首度领军，就要面对由名帅哥迪奥拿任教的曼城，结果他在半场调整战，成功扭转上半场受压的局面，并靠补时阶段的入球作客逼和1:1。这名只有青年军执教经验的主帅，初登大舞台即展现功架，他笑称自己没有紧要，只当比赛是一场普通赛事。

上半场全面受压兼落后

今场曼城派出卓基和菲尔科顿支援箭头艾宁夏兰特，加上中场雷恩达斯，两闸尼高奥莱利和和马菲奥斯纽尼斯亦不停助攻，前场经常有6人围攻车路士。蓝狮于换边前全面受压，更被雷恩达斯攻破大门，落后一球返回更衣室。麦法兰在半场作出调整，以攻守兼备的安达利山度士入替翼锋艾斯迪华奥，将安素费南迪斯的位置推行，并改用人盯人防守，结果相当凑效，后者更在补时4分钟破网追和1:1。

半场调整成功补时扳平

40岁的麦法兰过往仅带过曼城、修咸顿和车路士的青年军，首次带领职业球队就要斗蓝月，对手主帅还要是哥迪奥拿，他最终展功架抢得一分。他矢言自己并不紧张：「出乎意料，我以为会好紧张，但并没有。之前未带过这么高水平的比赛，但到头来是一场常规的比赛，我很享受。」他还指哥迪奥拿赛后和他握手，并说了一句「踢得不错」。

获哥迪奥拿赞「踢得不错」

被问及半场调整时，麦法兰就侃侃而谈：「我没想到他们会排这样的阵型，前场有6名球员，我一开始以为他们投入的人数会少一些，球队被压制于后场。中场时我不想坐以待毙，做出了调整，更多地采用人盯人防守，安排安达利山度士出场，让安素的位置移前，山度士无论有球和无球队都非常出色。球队的阵型切换变得流畅，很开心最终取得入球。」

麦法兰还表示，周一会继续带队操练，如果新帅仍未到来，周三预计会继续带队于英超作客富咸。