英超│元旦日一团「和」气 4场全部打和 曼城、利物浦、热刺齐交白卷

周四元旦日共有4场英超比赛，结果全部都未能分出高下，当中3支「Big6」球队曼城、热刺和利物浦，分别与新特兰、宾福特及列斯联互交白卷，一团「和」气。然而3队对和波有不同反应，蓝月受压下赛和，领队哥迪奥拿直言满意；红军于预期入球值高达1.96球下未能士哥，主帅史洛特大叹今季多次出现；热刺则毫无进攻把斧，教头汤马士法兰克被球迷柴台。

哥迪奥拿接受和局

曼城今场作客新特兰虽有68%控球率，但4次中目标攻门与主队持平，在门将基安卢基当拿隆马高飞低挡下力保不失，带走1分。该队各赛事8连胜走势告终，但领队哥迪奥拿矢言和局可以接受：「球队表现不错，带走1分是可以接受的。对手的确很有威胁，是一支优秀的球队，当然我们在小禁区亦多次直接面对门将或防守球员，只是无法取得入球。我们接受这1分的结果，赛季很漫长，下场继续努力。」

红军xg1.96球未能士哥

而利物浦主场斗列斯联共有19次射门，其中4次命中目标，可是多次具威胁的攻门都未能转化成入球，只能0:0完场。该队今仗的预期入球达到1.96球，控球率68%，领队史洛特大叹今季已多次赢形势和未能取胜：「我们今场缺少入球，要攻破一支在禁区内外防守得如此严密的球队，确实需要一些方法。我们已经尽快向前推进，但当11名球员站在你面前，真的很困难，这不是本季第一次出现此情况了。」唯一安慰，是红军将各赛事不败走势增至8场，是今季最长。

热刺攻力弱 被球迷柴台

至于热刺造访宾福特虽力保不失，成功取得1分，但他们今仗攻力疲弱，全场仅得9次射门，3次命中目标都威胁不大，近4轮联赛仅入2球，难怪领队汤马士法兰克完场后去客队球迷看台致谢时，被报以嘘声。他亦知衰，直言理解球迷的嘘声：「球队出现太多非压逼性的失误，曾过至少8、9次攻守转换机会，无法进入有利的进攻位置。当推进到前场时，又缺少临门一脚的锐利度。当我们整体未能交出顶级表现时，这种反应(球迷嘘声)是可以理解的。」