英超｜热刺作客0：0闷和宾福特 球迷狂嘘表不满

热刺今晨于英超作客宾福特，以0：0闷和，球迷完场时报以嘘声以表不满。热刺赛后以26分排在第12位，落后第4位的利物浦7分。

宾福特5分钟食诈糊

盛传即将转会水晶宫的热刺前锋班伦庄臣，今场不在大军名单之列。宾福特上半场5分钟食诈糊，一次右路角球，奇云舒哈迪近门将皮球送入网，但他越位在先，入球无效。32分钟到热刺有黄金机会，艾查格雷的头槌被护空门，李察利臣的补射又斜出。两军半场踢成0：0。

宾福特5分钟食诈糊。路透社

热刺作客0：0闷和宾福特。路透社

热刺主帅汤马士法兰克曾任教宾福特，今场回到前球会主场，获得球迷欢迎。路透社

宾福特下半场狂攻，54分钟路易斯朴达接应左路传中，但起脚「食唔应」，被热刺守将挡到后解围。56分钟有一次争议判决，伊戈泰亚高接应后场直线，热刺的基斯甸罗美路作为最后一名守将，疑似踢不中皮球，并将泰亚高扫跌，但球证没有表示。57分钟，到热刺的格雷于禁区内疑被宾福特守将「三文治式」夹击下倒地，但没有获判12码。63分钟，宾福特的真拿达接应佐敦轩达臣的传送，无人看管下头槌攻门，但被热刺门将古里莫维卡里奥挡出。

最终两军互交白卷完场，热刺球迷不满球队表现，在球证鸣笛一刻报以嘘声。热刺赛后以7胜5和7负得26分，排在第12位。宾福特以8胜3和8负得27分，排在第9位。