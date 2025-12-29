Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜格雷轰首个一队入球 热刺作客1：0挫水晶宫

足球世界
热刺今晨于英超作客水晶宫，凭格雷攻入个人首个一队入球下，以1：0小胜对手。两军领队赛后都预告，将会于1月转会窗考虑增兵。

热刺于上半场17分钟「食诈糊」，李察利臣接应右路传中射入，但在攻势组织过程中，队友贝治华越位在先，入球无效。水晶宫上半场两次较接近埋门均来自桑马迪达，先是21分钟他于禁区边起脚斜出，到27分钟用头槌攻门高出。热刺于42分钟打开纪录，一次左路角球攻势，高路梅安尼于远柱头槌顶回中路，李察利臣加一头跣后，艾查格雷近门顶入，是这名19岁小将首个一队入球。热刺半场领先1：0。

李察利臣两次食诈糊。路透社
水晶宫领队加拉斯拿认为球队把握力不足。路透社
格雷攻入个人首个一队入球。路透社
热刺作客1：0挫水晶宫。路透社
李察利臣两次食诈糊

下半场56分钟，水晶宫的耶利米宾奴于左路用右脚脚面传中，无人看管的尼达利基尼于远柱选择头槌二传回中路，但门前队友祖斯甸迪云尼一控转身射门一飞冲天。75分钟，李察利臣再次「食诈糊」，他接应右路传中射入，但今次是他本人越位，经VAR翻看后判入球无效。热刺之后还有入球的黄金机会，但88分钟威尔逊奥度拔的射门中柱，97分钟宾坦古亚的射门又被水晶宫门将甸轩达臣挡出。热刺仍保住1：0胜局，以7胜4和7负得25分排第11位，水晶宫则以7胜5和6负得26分排第9位。

两军教头均指1月需增兵

两军教头均在赛后提及需要于1月转会窗增兵。热刺的汤马士法兰克表示：「转会窗即将开启，我们当然会在市场看看可以做些什么。但目标需要是我们觉得可以明显地有助球队进步的人，否则我宁愿等待。但我们会在市场观看。」至于水晶宫于各项赛事近5场不胜，领队加拉斯拿赛后表示：「老实说，有看今场的都可以知道，1月买人明显地是我们需要的。如果球队持续在入球的表现不济，可以做的是鼓励球员、给予支持和保持正面，但亦要接受在埋门质素方面，球队有所欠缺。」

