省港杯｜首回合明晚开战 广东队香港大球场公开操练 主帅：盼为球迷奉献精彩一仗

足球世界
更新时间：20:00 2025-12-27 HKT
发布时间：20:00 2025-12-27 HKT

第44届省港杯首回合将于明晚（28日）在香港大球场上演。作客出战的广东队今日下午抵达大球场进行公开操练。虽然近日香港气温偏低，球队操练气氛依然轻松愉快，场边不时传出笑声。广东队主帅王宝山受访时表示，球队备战充分，期望为球迷奉献一场高水准的精彩比赛。

广东队今日于大球场率先「热身」，冒著寒风完成半场对抗训练，队内气氛融洽。王宝山透露，球队已用两星期时间备战，从体能、技术到战术皆作认真部署，「球队目前状态应该非常好。」

今届广东队首次以十五运会男足U20组亚军深圳「二零二八」球队为班底，整体年轻化，并由三名老将坐镇压阵，包括中超新鹏城左闸姜至鹏、去年夏窗由成都蓉城外借新鹏城的后腰廖力生，以及中甲广州豹后腰侯煜。王宝山指，三名老将的加入为年轻球员作出良好示范，尤其在技术与战术层面，能于比赛中起到引领作用。

36岁的姜至鹏曾于去年出战省港杯，他坦言享受与年轻球员并肩作战：「可以看到自己以前年轻的样子和感觉。」他期望作为老将能替年轻队友减压：「对这班年轻球员而言，明天的比赛肯定是不小的挑战，不过希望我们三位老将能帮助他们卸下包袱，让他们真正展现实力。」

省港杯首回合赛事将于明晚8时在香港大球场上演，广东队作客对阵港队。球迷拭目以待。
记者：杨功煜

