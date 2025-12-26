英超｜「球场毕加索」森林传奇罗拔臣 圣诞日辞世享年72岁

英格兰球坛在圣诞日传来令人心碎的噩耗，「球坛毕加索」诺定咸森林及苏格兰一代传奇翼锋约翰罗拔臣（John Robertson）与世长辞，享年72岁。他曾是森林史上最辉煌的「哥洛夫皇朝」的核心成员，协助球队两夺欧冠杯(欧联前身)，其离世令无数球迷心碎。

森林名宿约翰罗拔臣于圣诞日离世。森林X图片

两夺欧冠杯

诺定咸森林发表声明，沉痛宣布这位球会传奇的离世，声明说：「我们心碎地宣布，诺定咸森林的传奇、我们亲爱的朋友，约翰罗拔臣已经去世。作为我们球会真正的伟人，两届欧冠杯冠军，约翰无与伦比的天赋、谦逊以及对诺定咸森林坚定不移的奉献，将永不被遗忘。」

罗拔臣在传奇领队白赖仁哥洛夫（Brian Clough）带领下，协助森林在70及80年代创下奇迹，除了赢得英格兰顶级联赛冠军外，更连续两年称霸欧洲。在1979年的欧冠杯决赛，罗拔臣助攻队友法兰西斯（Trevor Francis）一箭定江山，击败马模捧杯。一年后，他更亲身成为入球英雄，在决赛中攻破汉堡大门，助森林卫冕成功。

「球场上的毕加索」

这位翼锋的才华，令名帅哥洛夫亦为之倾倒，曾形容他是「我们比赛中的毕加索」，哥洛夫说：「给他一码的草地，他就是一位艺术家。」罗拔臣的职业生涯大部分时间均效力森林，共为球队上阵502次。他亦曾为苏格兰国家队上阵28次，并在1981年射入关键十二码，助球队在温布莱球场击败死敌英格兰，赢得英国本土四角锦标赛。