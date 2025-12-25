Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜超级电脑预测阿仙奴破魔咒捧杯 狼队破史上最低分纪录

足球世界
更新时间：19:29 2025-12-25 HKT
发布时间：19:29 2025-12-25 HKT

阿仙奴终于打破二奶命赢得英超冠军！超级电脑就2025-26英超赛果作出如此大胆的推预测，同时还预测狼队会以10分结束球季，打破英超史上最低得分纪录，包尾降班收场。

兵工厂87分捧杯

近年多次在争标路上功亏一篑的「兵工厂」，今季终于守得云开？根据《CasinoHawks》的超级电脑精密计算，阿迪达（Mikel Arteta）领军的兵工厂最终将以87分冲线，力压哥迪奥拿（Pep Guardiola）带领的曼城（82分），捧走英超冠军奖杯。

维拉、车仔跻身前四

预测中最令人惊喜的是阿士东维拉，超级电脑预测维拉将力压车路士、利物浦等传统豪门，以第三名冲线，重返欧联的大舞台。而由马利斯卡（Enzo Maresca）带领的车路士，亦成功跻身前四。至于上届冠军利物浦及另一豪门曼联，则只能屈居第5及第6位，无缘来季的欧联赛事。

狼队破最低分纪录

护级形势方面，超级电脑预测三支升班马中有两队将成功留级。其中，新特兰更会有超卓表现，以第11名完成球季。另一支升班马列斯联则会惊险护级，以第17名完成。最不幸的将会是「锤仔帮」韦斯咸。尽管传统上40分是护级的「安全线」，但超级电脑预测他们今季取得的积分将不足以留级，与般尼及狼队一同降落英冠，而狼队更会以10改写英超史上最低分纪录。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
4小时前
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
4小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
8小时前
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
影视圈
5小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵
TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵
影视圈
6小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
5小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
10小时前
太子站跌电话直插路轨 摇控手机录下「谜之画面」 港男节日超奇遇：估唔估到影紧咩？
太子站跌电话直插路轨 摇控手机录下「谜之画面」 港男节日超奇遇：估唔估到影紧咩？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
张栢芝平安夜激罕床上翻滚晒低胸丰满上围  满面唇印神情妩媚  高呼「亲我」极火辣
张栢芝平安夜激罕床上翻滚晒低胸丰满上围  满面唇印神情妩媚  高呼「亲我」极火辣
影视圈
8小时前