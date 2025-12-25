英超｜超级电脑预测阿仙奴破魔咒捧杯 狼队破史上最低分纪录

阿仙奴终于打破二奶命赢得英超冠军！超级电脑就2025-26英超赛果作出如此大胆的推预测，同时还预测狼队会以10分结束球季，打破英超史上最低得分纪录，包尾降班收场。

兵工厂87分捧杯

近年多次在争标路上功亏一篑的「兵工厂」，今季终于守得云开？根据《CasinoHawks》的超级电脑精密计算，阿迪达（Mikel Arteta）领军的兵工厂最终将以87分冲线，力压哥迪奥拿（Pep Guardiola）带领的曼城（82分），捧走英超冠军奖杯。

维拉、车仔跻身前四

预测中最令人惊喜的是阿士东维拉，超级电脑预测维拉将力压车路士、利物浦等传统豪门，以第三名冲线，重返欧联的大舞台。而由马利斯卡（Enzo Maresca）带领的车路士，亦成功跻身前四。至于上届冠军利物浦及另一豪门曼联，则只能屈居第5及第6位，无缘来季的欧联赛事。

狼队破最低分纪录

护级形势方面，超级电脑预测三支升班马中有两队将成功留级。其中，新特兰更会有超卓表现，以第11名完成球季。另一支升班马列斯联则会惊险护级，以第17名完成。最不幸的将会是「锤仔帮」韦斯咸。尽管传统上40分是护级的「安全线」，但超级电脑预测他们今季取得的积分将不足以留级，与般尼及狼队一同降落英冠，而狼队更会以10改写英超史上最低分纪录。