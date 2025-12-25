非洲国家杯｜首战非洲杯即交助攻 麦比奥莫领喀麦隆旗开得胜

曼联前锋麦比奥莫（Bryan Mbeumo）的非洲国家杯之旅，迎来完美开局！这位「红魔」快翼在周三的分组赛首战交出一次关键助攻，协助「非洲雄狮」喀麦隆以1:0小胜加蓬，在F组打响头炮。

开赛6分钟致命传送

状态火热的麦比奥莫开赛仅6分钟，便在中场送出一记手术刀般的精准直线，皮球穿透了加蓬整条防线，找到了伏兵禁区的队友艾达艾扬（Karl Etta Eyong），后者第一时间快脚「通坑渠」射破对方门将十指关，为球队奠定胜局。

「为国出战是荣耀」

赛后，首次代表喀麦隆出战非洲国家杯的麦比奥莫难掩兴奋之情：「我真的非常兴奋，为这一刻等了很久，很高兴能成为在摩洛哥这里的大军一员。这对所有非洲人来说，都是一种自豪的源泉。在我的家庭里，我们一直都看非洲国家杯，如今他们能看到我参与其中，将会是一种巨大的荣耀。这是一个非常特别的比赛。」

「没有压力，只想赢」

麦比奥莫今季英超已为曼联攻入6球，首次出战非洲杯仍信心十足：「对我来说，没有压力。无论我在哪里踢球，我一直都想赢。喀麦隆在非洲国家杯有著伟大的历史和许多成功，我们将努力为国争光。」