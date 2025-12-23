世界杯｜尼马成功接受膝部手术 应可赶及出战明年世界杯

巴西球星尼马（Neymar）的2026世界杯之梦，再燃希望！其效力的母会山度士（Santos）周一证实，这位33岁的超级巨星已成功接受膝部关节手术，以治疗困扰他多时的膝伤。据悉，这次手术的康复期不算太长，预计不会影响他代表巴西出战世界杯的机会。

带伤完成护级任务

尼马在今季巴甲煞科战后，终于决定「开刀」。在球季最后几周，他一直饱受膝伤困扰，但仍坚持忍痛上阵，最终成功带领去年才刚升班的母会山度士，在煞科日惊险护级成功，完成了他重返母会的首要任务。尼马表示：「我回来就是为了这个，尽我所能去提供帮助。这几周对我来说很艰难。如果不是他们（队友及工作人员）扶持我，我根本无法带著这些伤患、这个膝盖问题去比赛。我需要休息，然后会进行这次膝部手术。」

手术成功 料短期内复出

山度士球会周一发表声明，确认尼马的手术非常成功：「尼马已于周一早上，由拿斯马医生（Dr. Rodrigo Lasmar）及其团队，在Mater Dei Nova Lima医院成功进行了手术。一次关节镜手术被用作治疗其内侧半月板的损伤。手术非常成功，尼马现时情况良好。」尼马在手术当日下午便可出院，并随即展开由其物理治疗师协调的康复过程。