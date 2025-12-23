意超杯｜拿尼斯梅开二度 拿玻里2：0挫博洛尼亚捧杯

意大利超级杯决赛，拿玻里凭大卫拿尼斯（David Neres）梅开二度，以2：0击败博洛尼亚捧杯。

拿尼斯今场梅开二度。路透社

由曼联外借拿玻里的海伦，捧起意大利超级杯。路透社

拿玻里意大利超级杯封王。路透社

拿玻里2：0博洛尼亚。路透社

拿尼斯远射金球

拿玻里上半场攻势占优，10分钟，麦汤米尼直线交予左路的艾利夫艾马斯，后者单刀射门不中目标。15分钟，艾马斯今次于禁区外起脚，被博洛尼亚门将拉华利亚（Federico Ravaglia）轻松没收。36分钟，拿玻里的麦汤米尼和拿尼斯于中路几脚第一时间短传配合后，拿尼斯直线交给史宾亚苏拿，但后者单刀射门被出迎的拉华利亚挡到，再由李维士费格逊于门前踢走皮球解围。拿玻里终于在39分钟打开纪录，拿尼斯禁区外施射，皮球弯向远柱死角。拿玻里半场领先1：0。

下半场继续是拿玻里的攻势，海伦于左路接应直线，于禁区内推大位起右脚射近柱，拉华利亚落地够快扑走皮球。拿玻里于57分钟奠定胜局，博洛尼亚后场搓传，拿尼斯于博洛尼亚的禁区内逼甩对手脚下球，随即推入心脏地带起脚，为拿玻里锁定2：0胜局，赢得意大利超级杯。