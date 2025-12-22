Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜维拉攻中摩根罗渣士未敢奢望争冠 英军正选之争专注做好自己

足球世界
更新时间：12:44 2025-12-22 HKT
发布时间：12:44 2025-12-22 HKT

阿士东维拉进攻中场摩根罗渣士（Morgan Rogers）近期回勇，于周日英超梅开二度助球队主场2:1击败曼联，而维拉全取3分之后续居英超积分榜第三位，仅落后榜首的阿仙奴三分，「圣诞快车」前形势大好。罗渣士赛后接受访问时，将球队的成功归功于全队上下的团结和努力，亦未敢奢望争夺联赛冠军。至于争取英格兰国家队正选席位，他坦言只管尽力做好自己，且看最后结果如何。

比以往更努力

维拉今季开局一度陷入困境，但球队迅速调整，愈战愈勇。对于球队如何扭转劣势，罗渣士将其归因于「忠于自己」，他解释：「我们做了我们一直以来在做的事。没有什么改变，但我们只是更努力了一点，更注重细节，作为一个团队付出了更多。我们作为一个整体团结在一起，所以你在赛果中看到这一点，也就不足为奇了。」

未敢奢望争冠

尽管球队已跻身争标行列，但罗渣士显得相当冷静和务实，未敢轻言争冠：「是你们（传媒）在制造那些（关于争冠的）话题，不是我们。我们坚定地专注于眼前的任务，一场一场地去应对。」

英军位置之争：做好自己

随著在维拉的出色表现，罗渣士亦成功入选了英格兰国家队。对于与众多天才球员争夺「三狮军团」的正选席位，他同样抱持著谦虚的态度：「我只专注于自己，努力进步，在每场比赛中找到我的状态，找到我的最佳水平，然后看看那会带我到哪里。外面有一大堆高质素的球员，我只是努力去竞争，付出我的所有。我踢足球是为了尽力发挥我的潜力，成为最好的自己。我有时成功，有时失败，但我会继续努力，无论它带我到哪里，我就去到哪里。」

