德甲｜卡尼入球贡献达百次 仅花78场完成创纪录

哈利卡尼（Harry Kane）今晨于德甲作客海登威的赛事，首次戴上拜仁慕尼黑的队长臂章。这名英格兰国脚为球队埋斋，用了78场达成德甲100次入球贡献的里程碑（81入球19助攻），创德甲最快纪录。拜仁最终以4：0破敌，续于德甲领群雄。

拜仁于15分钟打开纪录，一次右路角球，最终由门前的祖薛史坦尼锡（Josip Stanišić）顶成1：0。32分钟，米高奥利斯（Michael Olise）于门前补射入网，助拜仁半场以2：0领先。今场首次戴起拜仁队长臂章的卡尼，于53分钟在禁区内转身起脚，但皮球中远柱弹出。海登威之后有两次入球黄金机会，但一次门前头槌中楣，另一次阿里安伊巴谦莫域（Arijon Ibrahimovic）无人看管下起脚射门高出。

卡尼再创纪录。路透社

卡尼首次戴起拜仁队长臂章。路透社

拜仁于德甲领先次席的多蒙特9分。路透社

拜仁作客以4：0击败海登威。路透社

92分钟为拜仁埋斋

拜仁88分钟再次攻破海登威大门，路易斯迪亚斯接应右路传中，近门头槌破网。92分钟，卡尼为拜仁埋斋，他接应基拿比的传球随即转身，再推横扭过一名海登威守将起脚，射破海登威门将的十指关。这是卡尼于德甲的第81个入球，连同19次助攻，仅花78场达成入球贡献百次的里程碑，创德甲最快纪录；原纪录保持者是拜仁名宿马卡尔（Roy Makaay），他用了113场达成。

拜仁最终以4：0大胜，以13胜2和得41分续排联赛榜首，领先次席的多蒙特9分。海登威则以3胜2和10负得11分排第17位。