非洲国家杯｜揭幕战摩洛哥2：0科摩罗 艾卡比施展倒挂金勾

非洲国家杯展开，东道主摩洛哥于揭幕战以2：0击败科摩罗。摩洛哥凭巴谦戴亚斯（Brahim Díaz）开纪录，奠胜球则来自艾卡比（Ayoub El Kaabi）的倒挂金勾。

摩洛哥上半场射失12码

今场两军雨中作赛，主队于11分钟有打开纪录的机会，效力皇马的戴亚斯于禁区内被踢跌，摩洛哥获得12码。但拉希美（Soufiane Rahimi）主射极刑，被科摩罗门将潘多亚（Yannick Pandor）用脚救出。两军半场互交白卷。

艾卡比倒挂金勾为摩洛哥奠定胜局。法新社

摩洛哥于非洲国家杯揭幕战，以2：0击败科摩罗。法新社

巴谦戴亚斯射入今届非洲国家杯第一球。法新社

艾卡比施展倒挂金勾。法新社

连胜纪录增至19场

下半场55分钟，摩洛哥打开纪录。戴亚斯接应马沙拉奥（Noussair Mazraoui）的右路地波传中，第一时间撞射入网，为摩洛哥射成1：0之余，亦是今届非洲国家杯第一个入球。精彩的一幕于74分钟出现，艾卡比在禁区顶传球予沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）后入楔，后者轻轻挑高皮球到12码点附近，艾卡比转身施展倒挂金勾，皮球贴柱入网。摩洛哥最终以2：0击败科摩罗，全取3分，将他们保持的连胜世界纪录延长至19场。