Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜揭幕战摩洛哥2：0科摩罗 艾卡比施展倒挂金勾

足球世界
更新时间：07:16 2025-12-22 HKT
发布时间：07:16 2025-12-22 HKT

非洲国家杯展开，东道主摩洛哥于揭幕战以2：0击败科摩罗。摩洛哥凭巴谦戴亚斯（Brahim Díaz）开纪录，奠胜球则来自艾卡比（Ayoub El Kaabi）的倒挂金勾。

摩洛哥上半场射失12码

今场两军雨中作赛，主队于11分钟有打开纪录的机会，效力皇马的戴亚斯于禁区内被踢跌，摩洛哥获得12码。但拉希美（Soufiane Rahimi）主射极刑，被科摩罗门将潘多亚（Yannick Pandor）用脚救出。两军半场互交白卷。

艾卡比倒挂金勾为摩洛哥奠定胜局。法新社
艾卡比倒挂金勾为摩洛哥奠定胜局。法新社
摩洛哥于非洲国家杯揭幕战，以2：0击败科摩罗。法新社
摩洛哥于非洲国家杯揭幕战，以2：0击败科摩罗。法新社
巴谦戴亚斯射入今届非洲国家杯第一球。法新社
巴谦戴亚斯射入今届非洲国家杯第一球。法新社
艾卡比施展倒挂金勾。法新社
艾卡比施展倒挂金勾。法新社

连胜纪录增至19场

下半场55分钟，摩洛哥打开纪录。戴亚斯接应马沙拉奥（Noussair Mazraoui）的右路地波传中，第一时间撞射入网，为摩洛哥射成1：0之余，亦是今届非洲国家杯第一个入球。精彩的一幕于74分钟出现，艾卡比在禁区顶传球予沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）后入楔，后者轻轻挑高皮球到12码点附近，艾卡比转身施展倒挂金勾，皮球贴柱入网。摩洛哥最终以2：0击败科摩罗，全取3分，将他们保持的连胜世界纪录延长至19场。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
16小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
19小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
18小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
13小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
18小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
10小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
18小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
15小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
21小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
19小时前