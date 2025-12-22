Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联1：2阿士东维拉 艾摩廉：今日最佳那队落败了

足球世界
更新时间：05:37 2025-12-22 HKT
发布时间：05:37 2025-12-22 HKT

曼联今晨于英超作客阿士东维拉，有队长般奴费南迪斯半场伤出；维拉则凭摩根罗渣士射两脚靓波，以2：1击败曼联，各项赛事10连胜。曼联领队鲁宾艾摩廉认为己队表示更优胜，「今日最佳的那队落败了」。

摩根罗渣士两球靓波

曼联上半场4分钟便有一次机会，马菲斯根夏（Matheus Cunha）禁区外远射仅仅柱边出界。7分钟到维拉的机会，阿马度奥拿拿于中路偏左位置，交波予右路后上的约翰麦甘尼，后者第一时间左脚射地波，曼联门将辛尼拉文斯落地够快扑出，门前的屈坚斯补射同样被挡出底线。接着的角球，维拉守将伊恩马臣于远柱施射，门前的摩根罗渣士后脚加一脚，皮球仅仅斜出。及后曼联控制战局，22分钟些斯高接应直线单刀起脚，被出迎的维拉门将达米安马天尼斯挡到。

B费半场伤出

但维拉于上半场45分钟打开纪录，摩根罗渣士于左路推大位起右脚，皮球直飞死角，拉文斯只能望着皮球入网。但曼联于上半场补时3分钟扳平，柏德列多古于维拉前场逼到控球权，皮球落在根夏面前，他随即转身窄位起脚，射破马天尼斯的十指关。两军半场互一言和。

根夏为曼联扳平。路透社
根夏为曼联扳平。路透社
B费半场伤出。路透社
B费半场伤出。路透社
根夏下半场的头槌柱边出界。路透社
根夏下半场的头槌柱边出界。路透社
摩根罗渣士两记靓波，成为维拉赢波功臣。路透社
摩根罗渣士两记靓波，成为维拉赢波功臣。路透社

维拉各项赛事10连胜

可是曼联收到坏消息，B费于上半场40分钟拉伤，当时他走路已经变得不自然，他最终在完半场后被调离阵。57分钟，曼联再失一球，维拉的泰利文斯于左路落底线传中，被禁区内的曼联守将化解，但皮球落在罗渣士面前，他再次起右脚弯远柱，射破拉文斯十指关。曼联下半场的黄金机会当数67分钟，根夏在小禁区无人看管下，接应左路传中迎顶，被皮球仅仅斜出。最终曼联以1：2落败，以7胜5和5负得26分，暂列第7位，落后第4位的车路士3分。维拉则以11胜3和3负得36分，续排第3位，落后榜首的阿仙奴3分；维拉各项赛事取得10连胜。

艾摩廉：一个球员、两个瞬间，决定了赛果

艾摩廉赛后表示：「今场我们控制战局，制造到机会，一个球员、两个瞬间，决定了赛果。我们尝试高位压逼，每次马天尼斯控球我们都尝试逼抢，我们表现非常好。我认为今日最佳的球队落败了。我们多次在接近禁区时，于有空间、有时间、而且是很好的进攻情况下完成推进，我们确实做到这一点。这和上一场比赛无异，说明我们在这方面保持了一致。我认为今天我们在防守上表现得很好，对手是非常出色的球队。我们表现不俗，但到最后这些都不重要，因为我们输了。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
14小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
18小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
16小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
17小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
11小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
8小时前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
13小时前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
15小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
19小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
16小时前