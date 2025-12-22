英超｜曼联1：2阿士东维拉 艾摩廉：今日最佳那队落败了

曼联今晨于英超作客阿士东维拉，有队长般奴费南迪斯半场伤出；维拉则凭摩根罗渣士射两脚靓波，以2：1击败曼联，各项赛事10连胜。曼联领队鲁宾艾摩廉认为己队表示更优胜，「今日最佳的那队落败了」。

摩根罗渣士两球靓波

曼联上半场4分钟便有一次机会，马菲斯根夏（Matheus Cunha）禁区外远射仅仅柱边出界。7分钟到维拉的机会，阿马度奥拿拿于中路偏左位置，交波予右路后上的约翰麦甘尼，后者第一时间左脚射地波，曼联门将辛尼拉文斯落地够快扑出，门前的屈坚斯补射同样被挡出底线。接着的角球，维拉守将伊恩马臣于远柱施射，门前的摩根罗渣士后脚加一脚，皮球仅仅斜出。及后曼联控制战局，22分钟些斯高接应直线单刀起脚，被出迎的维拉门将达米安马天尼斯挡到。

B费半场伤出

但维拉于上半场45分钟打开纪录，摩根罗渣士于左路推大位起右脚，皮球直飞死角，拉文斯只能望着皮球入网。但曼联于上半场补时3分钟扳平，柏德列多古于维拉前场逼到控球权，皮球落在根夏面前，他随即转身窄位起脚，射破马天尼斯的十指关。两军半场互一言和。

根夏为曼联扳平。路透社

B费半场伤出。路透社

根夏下半场的头槌柱边出界。路透社

摩根罗渣士两记靓波，成为维拉赢波功臣。路透社

维拉各项赛事10连胜

可是曼联收到坏消息，B费于上半场40分钟拉伤，当时他走路已经变得不自然，他最终在完半场后被调离阵。57分钟，曼联再失一球，维拉的泰利文斯于左路落底线传中，被禁区内的曼联守将化解，但皮球落在罗渣士面前，他再次起右脚弯远柱，射破拉文斯十指关。曼联下半场的黄金机会当数67分钟，根夏在小禁区无人看管下，接应左路传中迎顶，被皮球仅仅斜出。最终曼联以1：2落败，以7胜5和5负得26分，暂列第7位，落后第4位的车路士3分。维拉则以11胜3和3负得36分，续排第3位，落后榜首的阿仙奴3分；维拉各项赛事取得10连胜。

艾摩廉：一个球员、两个瞬间，决定了赛果

艾摩廉赛后表示：「今场我们控制战局，制造到机会，一个球员、两个瞬间，决定了赛果。我们尝试高位压逼，每次马天尼斯控球我们都尝试逼抢，我们表现非常好。我认为今日最佳的球队落败了。我们多次在接近禁区时，于有空间、有时间、而且是很好的进攻情况下完成推进，我们确实做到这一点。这和上一场比赛无异，说明我们在这方面保持了一致。我认为今天我们在防守上表现得很好，对手是非常出色的球队。我们表现不俗，但到最后这些都不重要，因为我们输了。」