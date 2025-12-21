英超｜阿仙奴1：0爱华顿 近4季第3次做圣诞冠军

阿仙奴今晨于英超压轴出场，作客以1：0击败爱华顿。「兵工厂」赛后以2分领先曼城续排榜首，近4季第3次做圣诞冠军。

约基利斯一箭定江山

全场唯一入球出现在上半场27分钟，阿仙奴一次角球攻势，爱华顿守将积克奥拜恩高举两双手，并拍中皮球，「拖肥糖」输12码；约基利斯为阿仙奴主射极刑中鹄。57分钟，爱华顿前锋泰亚路巴利与阿仙奴守将威廉沙列巴，在禁区内一齐伸脚争波，巴利踢到波，沙列巴则踢中巴利的脚，但球证和VAR均没有判沙列巴犯规。阿仙奴之后有黄金机会，李安度杜沙特于64分钟的射门中柱。迟迟未能拉开比数的兵工厂，最后仍保住全取3分，作客以1：0击败爱华顿，赛后以12胜3和2负得39分续排榜首，领先次席的曼城2分。爱华顿则以7胜3和7负得24分排第10位。

曾4次做圣诞冠军均未能夺标

阿仙奴近4季第3次成为圣诞冠军，但他们做圣诞冠军结局，可能是惨痛的回忆。阿仙奴曾经4次成为圣诞冠军，但4次均饮恨，失落英超冠军。在阿迪达治下，「枪手」是第3次成为圣诞冠军，2022-23球季领先5分下，最终输曼城5分得亚军；2023-24球季则在圣诞领先1分下，最终再次输给曼城，今次以2分饮恨。而英超史上全部33季，仅得17队在圣诞领先下，能够最终赢得英超冠军。

阿仙奴做圣誔冠军的结局

2002-03球季：圣诞领先2分，最终排第2

2007-08球季：圣诞领先1分，最终排第3

2022-23球季：圣诞领先5分，最终排第2

2023-24球季：圣诞领先1分，最终排第2

2024-25球季：圣诞领先2分，最终排名？