意超杯｜海伦攻入奠胜球 拿玻里2：0 AC米兰晋决赛

意大利超级杯4强大战，拿玻里凭大卫拿尼斯和海伦各建一功，以2：0击败拿玻里，率先杀入决赛。

AC米兰于4分钟一次手榴弹，史达轩查柏夫洛域倒挂，门前的罗夫度斯卓克伸尽加一脚，被拿玻里门将云查米连高域沙域挡走。拿玻里则于32分钟有一次机会，麦汤米尼接应回传，于禁区顶第一时间起脚斜出。拿玻里于39分钟打开纪录，海伦背门接应短传，在左路底线转身传中，被AC米兰门将迈治兰扑到，但皮球落在大卫拿尼斯面前，后者加一脚轻松射入。

大卫拿尼斯助拿玻里先开纪录。路透社

AC米兰于4强被淘汰。路透社

海伦攻入奠胜球。路透社

拿玻里杀入意大利超级杯决赛。路透社

与博洛尼亚或国际米兰争标

半场领先1球的拿玻里，于63分钟奠定胜局。海伦在左路接应传送，随即转身推入禁区内，窄位起左脚射地波，皮球中柱弹入网。拿玻里最终以2：0击败AC米兰，杀入意超杯决赛。决赛对手将是博洛尼亚与国际米兰的胜方，决赛将于下周一举行。