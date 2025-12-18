东方正式宣布卢比度离任主教练 助理教练高尼路将暂代主教练

东方足球队今日（周四） 透过社交平台正式宣布，经过审慎考虑并进行充分沟通后，双方达成协议， 即日起解除卢比度（Chino） 主教练的职务，球会衷心感谢卢比度任内付出与贡献，并祝愿他未来在暂代港队主教练的事业发展上一切顺利，前程似锦。 同时表示现正于欧洲物色合适的主教练，助理教练高尼路将暂代主教练一职。

东方足球队今日在社交平台宣布， 即日起解除卢比度（Chino） 东方主教练的职务，球会感谢卢比度任内的贡献。现年49岁的卢比度于2021/22球季正式升任东方主教练后，带领球队征战144场比赛。卢比度在2024/25球季，在多名主力球员受伤下，卢比度成功带领东方夺得高级组银牌赛及足总杯冠军。

东方感谢卢比度的贡献，在球会资源有限的情况下，卢比度善用年轻球员，并为本地球员提供宝贵的平台，发挥实力和累积经验。同时球会祝愿他未来在暂代港队主教练时，一切顺利。东方表示现正于欧洲物色符合球会未来发展方针的合适主教练人选。在新任主教练上任前，助理教练高尼路将暂代主教练一职，负责球队日常训练及比赛事务。