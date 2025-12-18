Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球收入前10女运动员 谷爱凌第4、郑钦文第5

足球世界
更新时间：18:08 2025-12-18 HKT
发布时间：18:08 2025-12-18 HKT

著名财经媒体《福布斯》周三公布2025年全球女子运动员收入排行榜，头10名有8位是网球选手，包括中国网球一姐郑钦文，以2,260万美元排第5位。2位上榜的非网球手中，有中国的滑雪好手谷爱凌，她以2,310万美元排第4位。

头10人8位网球手

《福布斯》公布的2025年全球女子运动员收入排行榜中，头10位有2位中国运动员，滑雪选手谷爱凌以2,310万美元排第4，有趣的是其场内收入只有10万美元，场外包括广告收入就高达2,300万美元。中国网球一姐郑钦文就以2,260万美元排第5位，场内收入160万美元，场外就有2,100万美元。

谷爱凌是2025年收入第4高的女运动员。新华社
谷爱凌是2025年收入第4高的女运动员。新华社
头10位中有8人是网球手，包括第5位的郑钦文。新华社
头10位中有8人是网球手，包括第5位的郑钦文。新华社

谷爱凌第4、郑钦文第5

至于第1位是美国网球手嘉露芺，全年总收入为3,300万美元；第2位是3,000万美元的莎芭兰卡；第3位是捷克网球手丝维迪克。而第6位是另一位美国网球手基丝；第7是美国高尔夫球手歌达；第8至10位分别是大坂直美、拉芭坚娜和佩古娜。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
1小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
4小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
18小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
9小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
7小时前
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
社会
35分钟前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
01:47
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
10小时前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
5小时前