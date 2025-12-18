全球收入前10女运动员 谷爱凌第4、郑钦文第5

著名财经媒体《福布斯》周三公布2025年全球女子运动员收入排行榜，头10名有8位是网球选手，包括中国网球一姐郑钦文，以2,260万美元排第5位。2位上榜的非网球手中，有中国的滑雪好手谷爱凌，她以2,310万美元排第4位。

《福布斯》公布的2025年全球女子运动员收入排行榜中，头10位有2位中国运动员，滑雪选手谷爱凌以2,310万美元排第4，有趣的是其场内收入只有10万美元，场外包括广告收入就高达2,300万美元。中国网球一姐郑钦文就以2,260万美元排第5位，场内收入160万美元，场外就有2,100万美元。

谷爱凌是2025年收入第4高的女运动员。新华社

头10位中有8人是网球手，包括第5位的郑钦文。新华社

至于第1位是美国网球手嘉露芺，全年总收入为3,300万美元；第2位是3,000万美元的莎芭兰卡；第3位是捷克网球手丝维迪克。而第6位是另一位美国网球手基丝；第7是美国高尔夫球手歌达；第8至10位分别是大坂直美、拉芭坚娜和佩古娜。