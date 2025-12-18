Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洲际杯│PSG俄籍门将沙科诺夫一箭封神 连救4个12码 靠一法宝做英雄

足球世界
更新时间：12:40 2025-12-18 HKT
发布时间：12:40 2025-12-18 HKT

巴黎圣日耳门互射12码击败法林明高捧走洲际杯，门将沙科诺夫(Matvey Safonov)更一战封神。这名近期才升任正选的26岁俄罗斯籍门将，今仗于互射12码阶段由第2轮起，连续4轮扑出对手的射门，获得队友、教练安历基，甚至是球会主席艾卡利法一致赞赏。他一跃成为「12码之神」要多得教练组提供的法宝，一条内有小纸条的毛巾。

沙科诺夫临危授命做正选

沙科诺夫去年夏天加盟圣日耳门，去季是基安卢基当拿隆马的副手，今届又屈居新加盟的卢卡斯捷华利亚之下，续任副手。然而后者早前受伤，沙科诺夫临危授命升任正选表现不俗，今仗继续获得出场机会，得到一战封神的机会。在互射12码阶段，他除了于第一轮被敌将尼高拉迪拉告鲁斯攻破大门外，之后4轮连续扑出沙奥尼古斯、柏度古靴美、里奥彭利拿和路尔斯阿拿奥祖的射门，助PSG于极刑大战赢2:1捧杯。

获将帅、对手大赞

这名26岁俄籍门将赛后当选最佳球员，获得球队将帅一致推崇，教练安历基赞美道：「这是我第一次看到门将连续扑出4个12码。」左闸纽奴文迪斯亦表示：「我们在赛后向他表达了感谢。他在场内场外都是了不起的人。」中场萨伊艾马利附和道：「他一直等待这一刻，如今展示了自己的实力，他正是我们需要的球员。」球会主席艾卡利法亦大赞连扑4个12码了不起，就连对手法林明高教练菲腊比路尔斯都甘拜下风：「他将点球大战研究得非常透彻，可能在赛前观看了我们的训练。是他扑出了所有12码，帮球队赢得冠军。」

沙科诺夫一战封神。法新社
沙科诺夫一战封神。法新社
沙科诺夫一战封神。法新社
沙科诺夫一战封神。法新社
沙科诺夫是PSG的捧杯功臣。法新社
沙科诺夫是PSG的捧杯功臣。法新社
沙科诺夫得到PSG主席艾卡利法点名称赞。法新社
沙科诺夫得到PSG主席艾卡利法点名称赞。法新社

毛布成为封神法宝

沙科诺夫一战封神的背后，教练团队亦有功劳。在极刑大战开始前，教练组成员向他递上一条藏有纸条的毛巾，内里应该写上法林明高球员可能主射的方向。他在互射12码时一直将毛巾跟身，不时翻看内容，成为其封神的法宝。

沙科诺夫封神的法宝，是一条内藏纸条的毛巾。ESPN图片
沙科诺夫封神的法宝，是一条内藏纸条的毛巾。ESPN图片
沙科诺夫当选比赛最佳球员。国际足协IG图片
沙科诺夫当选比赛最佳球员。国际足协IG图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
18小时前
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
2小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
17小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
14小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
6小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
21小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
3小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
21小时前
最强小三高调晒爱富商男友激罕现真身 肯买呢样嘢 网民呼：系爱呀！
「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀
影视圈
2025-12-17 11:00 HKT