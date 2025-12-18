洲际杯│PSG俄籍门将沙科诺夫一箭封神 连救4个12码 靠一法宝做英雄

巴黎圣日耳门互射12码击败法林明高捧走洲际杯，门将沙科诺夫(Matvey Safonov)更一战封神。这名近期才升任正选的26岁俄罗斯籍门将，今仗于互射12码阶段由第2轮起，连续4轮扑出对手的射门，获得队友、教练安历基，甚至是球会主席艾卡利法一致赞赏。他一跃成为「12码之神」要多得教练组提供的法宝，一条内有小纸条的毛巾。

沙科诺夫临危授命做正选

沙科诺夫去年夏天加盟圣日耳门，去季是基安卢基当拿隆马的副手，今届又屈居新加盟的卢卡斯捷华利亚之下，续任副手。然而后者早前受伤，沙科诺夫临危授命升任正选表现不俗，今仗继续获得出场机会，得到一战封神的机会。在互射12码阶段，他除了于第一轮被敌将尼高拉迪拉告鲁斯攻破大门外，之后4轮连续扑出沙奥尼古斯、柏度古靴美、里奥彭利拿和路尔斯阿拿奥祖的射门，助PSG于极刑大战赢2:1捧杯。

获将帅、对手大赞

这名26岁俄籍门将赛后当选最佳球员，获得球队将帅一致推崇，教练安历基赞美道：「这是我第一次看到门将连续扑出4个12码。」左闸纽奴文迪斯亦表示：「我们在赛后向他表达了感谢。他在场内场外都是了不起的人。」中场萨伊艾马利附和道：「他一直等待这一刻，如今展示了自己的实力，他正是我们需要的球员。」球会主席艾卡利法亦大赞连扑4个12码了不起，就连对手法林明高教练菲腊比路尔斯都甘拜下风：「他将点球大战研究得非常透彻，可能在赛前观看了我们的训练。是他扑出了所有12码，帮球队赢得冠军。」

沙科诺夫一战封神。法新社

沙科诺夫是PSG的捧杯功臣。法新社

沙科诺夫得到PSG主席艾卡利法点名称赞。法新社

毛布成为封神法宝

沙科诺夫一战封神的背后，教练团队亦有功劳。在极刑大战开始前，教练组成员向他递上一条藏有纸条的毛巾，内里应该写上法林明高球员可能主射的方向。他在互射12码时一直将毛巾跟身，不时翻看内容，成为其封神的法宝。

沙科诺夫封神的法宝，是一条内藏纸条的毛巾。ESPN图片

沙科诺夫当选比赛最佳球员。国际足协IG图片