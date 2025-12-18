Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洲际杯│巴黎圣日耳门互射12码赢法林明高 2025年第6冠 成史上第3支「六冠王」

足球世界
更新时间：11:39 2025-12-18 HKT
发布时间：11:39 2025-12-18 HKT

洲际杯周三在卡塔尔多哈上演，应届欧联盟主巴黎圣日耳门与南美自由杯盟主法林明高在法定时间和加时赛和1:1，互射12码赢2:1，队史首次于此赛事称王。而这支法甲豪门在2025年共取得6个冠军，成为继巴塞隆拿和拜仁慕尼黑后，历来第3支年度六冠王球队。

PSG首度取得洲际杯冠军

圣日耳门于38分钟由格鲁吉亚锋将基华拉斯基利亚近门补射建功，顺利先开纪录，可是中坚兼队长马昆奴斯哥利亚于换边后在禁区内踢跌敌锋迪阿拉斯卡达，球证翻看VAR后判罚12码，法林明高中场佐真奴主射中鹄追和1:1，法定时间亦以此比数完结。双方加时无进帐，需要极刑大战分胜负，PSG虽然在第2及第4轮射失，但门将沙科诺夫首轮被射入后，2至5轮连续扑出对方的主射，率队在极刑大战赢2:1捧杯。

2025年第6冠

PSG赢得队史首个洲际杯冠军，连同法甲、法国足总杯、法国超级杯、欧联和欧洲超级杯，2025年合共取得6个冠军，是继2009年的巴塞隆拿和2020年的拜仁慕尼黑后，历来第3支年度六冠王球队。值得一提，他们原本有机会创历史成为七冠王，可是在7月的世冠杯决赛以0:3不敌车路士，是球队今年唯一失落的冠军。

世冠杯决赛失利未能成首支七冠王

然而六冠王已追平历史，教练安历基满意道：「我们在今场比赛中，展示出与2025年同样令人难以置信、难以忘怀的精神。我们为自己、为球会、为球迷感到高兴，但我们必需继续努力。6座奖杯已足够厉害，但我们在假期前还有一场法国足总杯比赛，当然要赢下，再放圣诞假。」中场祖奥尼维斯和锋将基华拉斯基利亚亦在社交媒体祝贺赢得今年第6冠。

PSG首夺洲际杯冠军。法新社
PSG首夺洲际杯冠军。法新社
PSG成为历来第3支年度六冠王。法新社
PSG成为历来第3支年度六冠王。法新社

