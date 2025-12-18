西班牙杯｜麦巴比梅开二度 皇家马德里3：2险胜丙组仔晋16强

皇家马德里今晨出战西班牙32强，面对西丙的塔拉韦拉，有基利安麦巴比梅开二度下，以3：2险胜。

作客出战的皇马面对西丙暂列尾二的塔拉韦拉，比想像难踢。两军互有攻守，皇马要到41分钟才打开纪录。塔拉韦拉前锋马高斯摩兰奴（Marcos Moreno）于己队禁区内犯手球，被判输12码；皇马由麦巴比操刀，门将捉错路下破网。皇马上半场补时1分钟拉开比数，麦巴比接应界外球，假身骗过敌军守将转身，在左路底线传急劲地波，逼得塔拉韦拉中坚法兰度（Manuel Farrando）摆乌龙。皇马半场领先2：0。

皇马今场赢得惊险。路透社

皇马门将伦尼恩最后一击扑走塔拉韦拉攻门。路透社

麦巴比梅开二度。路透社

塔拉韦拉门将占美干沙利斯今场左飞右扑，但于88分钟犯错致失球。路透社

末段合轰3球 皇马险被扳平

今场末段掀起高潮。80分钟，塔拉韦拉凭阿罗约（Nahuel Arroyo）接应右路传中，于远柱后上无人看管下射入，追近比数至1：2。88分钟，麦巴比再助皇马拉开比数，他于禁区外的射门欠角度，但塔拉韦拉门将占美干沙利斯（Jaime González）犯错，扑到皮球但反弹入网。91分钟，塔拉韦拉的罚球中楣，兰素（Gonzalo Di Renzo）门前补射入网，主队追至2：3。他们险些在最后一击扳平，但门前的头槌攻门，被皇马门将伦尼恩（Andriy Lunin）扑走。皇马最终以3：2险胜，晋级16强。