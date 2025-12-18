Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美职｜38岁苏亚雷斯未言退 与国际迈阿密续约1年

足球世界
更新时间：06:10 2025-12-18 HKT
发布时间：06:10 2025-12-18 HKT

苏亚雷斯（Luis Suarez）下月即将迎来39岁生日，他未有跟随前巴塞隆拿队友布斯基斯（Sergio Busquets）和佐迪艾巴（Jordi Alba）的步伐退役。这名乌拉圭前锋与美联球会国际迈阿密至续约1年，继续与美斯（Lionel Messi）并肩作战。

苏亚雷斯与美斯来季继续并肩作战。路透社
苏亚雷斯与国际迈阿密续约1年。路透社
苏亚雷斯于2025年赛季为国际迈亚密于各项赛事上阵50场，贡献17入球17助攻。路透社
布斯基斯和佐迪艾巴球季完结后已挂靴。路透社
苏亚雷斯2024年由巴甲球队甘美奥加盟国际迈阿密，与前巴塞队友美斯、布斯基斯和佐迪艾巴重聚。他在2025年赛季为国际迈亚密于各项赛事上阵50场，贡献17入球17助攻。国际迈亚密月初于美职总决赛，以3：1击败温哥华白帽，赢得队史首个总冠军。

利古朗自由身投国际迈阿密

37岁的布斯基斯与36岁的佐迪艾巴，在球季完结后已经挂靴。但38岁的苏亚雷斯继续作战，他原本的合约在刚完的球季结束，但他宣布续约1年，与美斯继续在国际迈亚密一起作战。美斯早前已经宣布与国际迈阿密签下新约至2028年。另外，他们将迎来新队友，前热刺后卫利古朗（Sergio Reguilon）以自由身加盟国际迈阿密。

