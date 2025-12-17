足球│国际足协最佳11人PSG占6席 邦玛迪当选最佳女子足球员(附得奖名单)

国际足协年度颁奖典礼周二在卡塔尔多哈举行，去季首夺欧联的法甲豪门巴黎圣日耳门(PSG)成为大赢家，锋将奥士迪尼迪比利当选最佳男子足球员(世界足球先生)，此子又连同4位队友，以及已转投曼城的门将基安卢基当拿隆马入选最佳男足11人，主帅安历基亦获选为最佳教练。

邦玛迪连续3年当选女足最佳球员

28岁的奥士迪尼迪比利首次当选国际足协年度最佳男子足球员；最佳女子足球员就由西班牙星将邦玛迪冧庄，这位效力巴塞隆拿女足的中场是历来首次连续3年获得此殊荣的球员。最佳男、女足教练，分别由PSG教练安历基，以及英格兰女足领队域雯取得，后者第5度当选。

辛迪亚高认蒙迪尔夺普斯卡斯奖

至于代表男足最佳入球的普斯卡斯奖，就由效力独立队的阿根廷球员辛迪亚高认蒙迪尔取得，他在今年5月阿甲主场1:0赢利华达维亚独立一仗中，禁区外倒挂破网；而代表女足最佳入球的玛达奖，则由墨西哥女将奥华莉取得，她代表堤格雷斯女足于今年3月联赛对阵瓜达拉哈拉女足时，背身跳起用虎尾脚将皮球踢入远柱入网。

最佳11人PSG占6席

最佳男子11人方面，迪比利、夏基美、威廉柏曹、纽奴文迪斯和域天拿共5名现役圣日耳门球员入选，连同今夏转投曼城的门将基安卢基当拿隆马，有6人是PSG系，而此子同时亦成为年度最佳门将。另外5位入选最佳阵容的球员，有利物浦中坚华基尔云迪积克、车路士锋将高尔彭马、皇家马德里中场祖迪比宁咸、巴塞隆拿双星柏迪及拉明耶马。

国际足协颁奖礼主要得奖名单

奖项 球员

最佳男子足球员 奥士文尼迪比利(巴黎圣日耳门)

最佳女子足球员 邦玛迪(巴塞隆拿女足)

最佳男子门将 基安卢基当拿隆马(巴黎圣日耳门/曼城)

最佳女子门将 汉娜咸普顿(车路士女足)

最佳男足教练 安历基(巴黎圣日耳门)

最佳女足教练 域雯(英格兰女足)

普斯卡斯奖(最佳男足入球) 辛迪亚高认蒙迪尔(独立队)

玛达奖(最佳女足入球) 奥华莉(堤格雷斯女足)

最佳男足11人

基安卢基当拿隆马(巴黎圣日耳门/曼城)

夏基美(巴黎圣日耳门)

威廉柏曹(巴黎圣日耳门)

华基尔云迪积克(利物浦)

纽奴文迪斯(巴黎圣日耳门)

高尔彭马(车路士)

祖迪比宁咸(皇家马德里)

域天拿(巴黎圣日耳门)

柏迪(巴塞隆拿)

拉明耶马(巴塞隆拿)

奥士迪尼迪比利(巴黎圣日耳门)