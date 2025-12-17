足球│奥士文尼迪比利大热当选FIFA最佳男子足球员 2025年大丰收

国际足协年度颁奖典礼周二在卡塔尔多哈举行，早前已夺得金球奖的巴黎圣日耳门锋将奥士文尼迪比利(Ousmane Dembele)，大热当选年度最佳男子足球员(又称世界足球先生)，首次荣获这个球坛最高级别的个人殊荣。同时他亦入选FIFA年度最佳11人，今年总共赢得10个大大小小的个人荣誉，度过美满的2025年。

包办金球奖、世界足球先生

奥士文尼迪比利去季带领圣日耳门赢得队史首个欧联冠军，全季于各赛事收录35球16助攻，一早被视为年度最佳男子足球员的大热人选。这名28岁锋将亦众望所归，在周二的国际足协颁奖典礼上首度获得这个殊荣，是2003年的施丹后首次得奖的法国球员，穿上黑色西装配上黑色「煲呔」的他领奖后喜言：「我要多谢我的队友。这是努力工作的回报。无论从个人和团队角度去看，今年对我而言都是梦幻的一年。」

25年共夺10个个人荣誉

迪比利今年除带领PSG首夺欧联外，还赢得法甲、法国足总杯和欧洲超级杯。个人方面有世界足球先生、金球奖、欧联年度最佳球员、法甲年度最佳球员、法甲神射手等共10个个人荣誉，度过美满的2025年。

圣日耳门战将大丰收

圣日耳门目前于卡塔尔备战对法林明高的洲际杯，其战将成为今次国际足协颁奖典礼的大赢家，迪比利与队友夏基美、威廉柏曹、纽奴文迪斯、域天拿，以及已转投曼城的基安卢基当拿隆马入选最佳11人，主帅安历基亦为成最佳男足教练。

国际足协年度足佳11人，共有6位是去季圣日耳门的球员。FIFA X图片

安历基当选年度最佳教练。FIFA X图片