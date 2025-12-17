西班牙杯 ｜拉舒福特入奠胜球 巴塞挫丙组仔晋16强
更新时间：07:37 2025-12-17 HKT
发布时间：07:37 2025-12-17 HKT
发布时间：07:37 2025-12-17 HKT
巴塞隆拿今晨于西班牙杯32强作客西丙的CD瓜达拉哈拉，凭安达斯基斯坦臣（Andreas Christensen）和拉舒福特（Marcus Rashford）各建一功，以2：0击败对手晋级。
达史特根复出
巴塞今场面对丙组球队，正选阵容对比上一场西甲，只保留拉舒福特、拉马耶马（Lamine Yamal）和艾利加西亚（Eric Garcia）3人。8个变动当中，值得一提的是养伤已久的门将达史特根（Marc-Andre ter Stegen）复出，获得担正的机会。
巴塞今场迟迟未能打破僵局。48分钟，拉舒福特接应加西亚的直线，单刀起脚过不了CD瓜达拉哈拉门将丹尼维辛迪（Dani Vicente）。他们最终要到76分钟才打开纪录，基斯坦臣接应法兰克迪庄的传送，于远柱头槌破门，巴塞领先1：0。拉舒福特全场表现平平，但最终在90分钟为巴塞奠定胜局，他接应耶马的直线，今次单刀扭过门将才起脚，助巴塞最终以2：0破网，晋身西班牙16强。
最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
2025-12-15 20:00 HKT