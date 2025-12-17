英超｜B费自爆险被曼联卖至沙特 「感到受伤和伤心」

曼联队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）接受访问时披露，今夏转会窗曼联会方对沙特球会问价开绿灯，但因为领队鲁宾艾摩廉（Rúben Amorim）希望他留队而不成事。B费表示：「对忠诚的看法已与以往不同⋯⋯感觉被受伤更严重。」

「我真心爱曼联」

B费与曼联合约至2027年夏天，包含续约12个月的条款。他透露今夏险被曼联卖到沙特阿拉特，认为会方趁他仍有高市场价格时套现放售：「如今对忠诚的看法已与以往不同。我本可以在上个转会窗离队，本可以赚更多钱。我本在1季前也有机会离队，去一支那季赢了很多奖杯的球队。但我选择留队，因为我真心爱曼联。」

B费自爆险被曼联卖走。法新社

B费透露艾摩廉挽留，成为他留队的原因之一。路透社

B费2020年加盟曼联，如今是球队队长。路透社

艾摩廉挽留成关键

这名葡萄牙国脚透露领队艾摩廉是他留队另一关键之一：「与领队的对话亦是令我留队的原因。可是，会方那边，我觉得比较似：『你离队，对我们来说也不算太坏』。我感受有点受伤害，比受伤更严重。这令我感到伤心，因为我是无可挑剔的球员，是好是坏，我都上阵，倾尽全力。然后你看到身边的人和事，有球员没有这么重视这间球会⋯⋯令人感到伤心。」

B费从来没有被钱引诱到：「我本可好像很多人一般离开：『我想离开，我不想训练，只是想为了二、三千万而离开。』但我从来都没有感觉要这样做……球会想我走，我一直都这样认为。我向他们直言，但我认为他们因为领队想我留队，所以没有胆量做要我离开的决定。但若果我表示想走，他们不会挽留。」