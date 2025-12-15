Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│沙比阿朗素自救首次派齐皇马4大攻击手正选 比宁咸、麦巴比、洛迪高、云尼斯奥斯全部有贡献

足球世界
更新时间：15:52 2025-12-15 HKT
发布时间：15:52 2025-12-15 HKT

皇家马德里周日西甲作客艾拉维斯，赛前传出如果球队输波，教练沙比阿朗素就会乌纱不保，后者为了自救，首次安排4大攻击手祖迪比宁咸、基利安麦巴比、洛迪高高斯和云尼斯奥斯祖利亚一起正选上阵。结果4人分别收录入球或助攻，皇马最终在阵容不整下赢2:1。

首次派4大攻击手正选

今场皇马有卡马云加在内共6人倦勤，同时又有正选左闸艾华路卡利拉斯等3人停赛，中后场兵源不足。该队教练沙比阿朗素决定摆大头，安排一对巴西锋将云尼斯奥斯和洛迪高分任左右翼，支援箭头麦巴比，比宁咸就出任3人中场线靠左位置，是他接手银河舰队后首次于正式赛事安排4人同时正选。

4人分别录入球或助攻

这个决定成为赢波关键，比宁咸于24分钟一次直线妙传，麦巴比接应由左路推入中路，再右脚施射弯入远柱破网。76分钟，云尼斯奥斯左路突破杀入禁区，再横传予洛迪高，后者铲射破网，锁定2:1的胜局。

阿朗素取救命3分

4人同时上阵直接参与入球，沙比阿朗素布阵成功取得救命的3分，他喜言：「最重要的是3分，我们带着3分离开，以非常满意的心情离开这里。这是联赛，我们需要连续性和稳定性，要赢波和持续赢波。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
6小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
23小时前
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
7小时前
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
01:43
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
社会
5小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
17小时前
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
社会
6小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
20小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
19小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT