西甲│沙比阿朗素自救首次派齐皇马4大攻击手正选 比宁咸、麦巴比、洛迪高、云尼斯奥斯全部有贡献

皇家马德里周日西甲作客艾拉维斯，赛前传出如果球队输波，教练沙比阿朗素就会乌纱不保，后者为了自救，首次安排4大攻击手祖迪比宁咸、基利安麦巴比、洛迪高高斯和云尼斯奥斯祖利亚一起正选上阵。结果4人分别收录入球或助攻，皇马最终在阵容不整下赢2:1。

首次派4大攻击手正选

今场皇马有卡马云加在内共6人倦勤，同时又有正选左闸艾华路卡利拉斯等3人停赛，中后场兵源不足。该队教练沙比阿朗素决定摆大头，安排一对巴西锋将云尼斯奥斯和洛迪高分任左右翼，支援箭头麦巴比，比宁咸就出任3人中场线靠左位置，是他接手银河舰队后首次于正式赛事安排4人同时正选。

4人分别录入球或助攻

这个决定成为赢波关键，比宁咸于24分钟一次直线妙传，麦巴比接应由左路推入中路，再右脚施射弯入远柱破网。76分钟，云尼斯奥斯左路突破杀入禁区，再横传予洛迪高，后者铲射破网，锁定2:1的胜局。

阿朗素取救命3分

4人同时上阵直接参与入球，沙比阿朗素布阵成功取得救命的3分，他喜言：「最重要的是3分，我们带着3分离开，以非常满意的心情离开这里。这是联赛，我们需要连续性和稳定性，要赢波和持续赢波。」