Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜夏兰特梅开二度 曼城3：0水晶宫 把握力成分野

足球世界
更新时间：05:20 2025-12-15 HKT
发布时间：05:20 2025-12-15 HKT

曼城昨晚作客水晶宫，两军的把握力成为分野。「蓝月」有夏兰特梅开二度下以3：0破敌，英超4连胜，续落后榜首的阿仙奴2分排次席。曼城领队哥迪奥拿认为水晶宫非常难踢，球队派3蛋是好讯号。

宾奴单刀中楣

水晶宫入局较快，攻势亦较具威胁，包括17分钟耶利米宾奴（Yeremy Pino）禁区内单刀起脚，过到曼城门将基安卢基当拿隆马（Gianluigi Donnarumma），但过不了门楣。但曼城第一脚具威胁埋门便打开纪录，41分钟马菲奥斯纽尼斯（Matheus Nunes）于右路传中，夏兰特接应头槌破门。曼城半场领先1：0。

华顿起脚中柱

水晶宫下半场49分钟再有一次黄金机会，阿当华顿（Adam Wharton）逼甩尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）脚下球，在禁区边起脚中柱。曼城于69分钟拉开比数，菲尔科顿于禁区顶超左脚射地波破网。曼城于89分钟埋斋，水晶宫球员之间有误会，没为意沙云奴（Savinho）就在附近，后者取得皮球后长驱直进，由己方半场推到水晶宫禁区内，门将甸轩达臣（Dean Henderson）将他扑跌输12码，夏兰特操刀中鹄。曼城最终以3：0击败水晶宫，英超4连胜，以11胜1和4负得34分续排次席，落后榜首的阿仙奴2分。水晶宫则以7胜5和4负得26分，暂时排在第5位。

哥帅：派3蛋是好讯号

曼城领队哥迪奥拿认为水晶宫相当难踢：「硬仗一场。他们非常顽强，包括体能、攻守转换、防守等等，每次对战都非常艰难……皇马一役给我们很多讯号，显示我们仍未准备好。他们是年轻球员，但我感到欣慰，因为我知道他们有多硬净，赢3：0是好讯号。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
13小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
6小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
14小时前
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
10小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
19小时前
贵价快餐店Five Guys向现实低头！？特价餐$99汉堡+细薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
美式快餐店Five Guys再减价？劈价$99有齐汉堡+薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
饮食
18小时前
枪击现场一片混乱。
00:43
悉尼邦迪海滩枪击增至12死 警方：恐怖主义事件︱有片
即时国际
7小时前
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
10小时前