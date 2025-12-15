英超｜夏兰特梅开二度 曼城3：0水晶宫 把握力成分野

曼城昨晚作客水晶宫，两军的把握力成为分野。「蓝月」有夏兰特梅开二度下以3：0破敌，英超4连胜，续落后榜首的阿仙奴2分排次席。曼城领队哥迪奥拿认为水晶宫非常难踢，球队派3蛋是好讯号。

宾奴单刀中楣

水晶宫入局较快，攻势亦较具威胁，包括17分钟耶利米宾奴（Yeremy Pino）禁区内单刀起脚，过到曼城门将基安卢基当拿隆马（Gianluigi Donnarumma），但过不了门楣。但曼城第一脚具威胁埋门便打开纪录，41分钟马菲奥斯纽尼斯（Matheus Nunes）于右路传中，夏兰特接应头槌破门。曼城半场领先1：0。

华顿起脚中柱

水晶宫下半场49分钟再有一次黄金机会，阿当华顿（Adam Wharton）逼甩尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）脚下球，在禁区边起脚中柱。曼城于69分钟拉开比数，菲尔科顿于禁区顶超左脚射地波破网。曼城于89分钟埋斋，水晶宫球员之间有误会，没为意沙云奴（Savinho）就在附近，后者取得皮球后长驱直进，由己方半场推到水晶宫禁区内，门将甸轩达臣（Dean Henderson）将他扑跌输12码，夏兰特操刀中鹄。曼城最终以3：0击败水晶宫，英超4连胜，以11胜1和4负得34分续排次席，落后榜首的阿仙奴2分。水晶宫则以7胜5和4负得26分，暂时排在第5位。

哥帅：派3蛋是好讯号

曼城领队哥迪奥拿认为水晶宫相当难踢：「硬仗一场。他们非常顽强，包括体能、攻守转换、防守等等，每次对战都非常艰难……皇马一役给我们很多讯号，显示我们仍未准备好。他们是年轻球员，但我感到欣慰，因为我知道他们有多硬净，赢3：0是好讯号。」