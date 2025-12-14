Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜狼队两个乌龙球 阿仙奴94分钟奠胜惊险赢2：1

足球世界
更新时间：07:34 2025-12-14 HKT
发布时间：07:34 2025-12-14 HKT

在英超排榜首的阿仙奴，今晨面对榜尾的狼队，凭对手两个乌龙球，以2：1惊险赢出。阿仙奴今场要到94分钟才奠胜，全取3分。

沙巴复出 宾韦特伤出

后防伤兵满营的阿仙奴，今场有威廉沙列巴（William Saliba）复出，伙拍祖利安添巴（Jurrien Timber）镇守中路。他们于27分钟险些先失守，狼队一次反击，黄喜灿由中场线一路盘球入禁区内起胜，但被阿仙奴门将大卫拉耶扑出。阿仙奴于31分钟再收到坏消息，宾韦特（Ben White）因伤退下火线。两军半场互无纪录。

阿仙奴凭森庄士东的乌龙球打开纪录。路透社
阿仙奴94分钟奠胜，后备席一众球员和教练兴奋庆祝。路透社
阿仙奴2：1狼队。路透社
艾洛高达尼90分钟建功，一度为狼队扳平。路透社
狼队90分钟一度扳平

阿仙奴于70分钟打开纪录，布卡约沙卡开出右路角球，皮球弯到远柱中柱，再弹中狼队门将森庄士东的背脊入网。阿仙奴凭著这个乌龙球，以1：0领先。狼队于90分钟扳平，马迪奥斯文尼（Mateus Mane）于左路K角位传入禁区，艾洛高达尼（Tolu Arokodare）接应顶入。阿仙奴眼见要失分之际，于94分钟戏剧绝杀狼队。沙卡于右路传中，加比尔捷西斯与狼队守将耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）争顶，后者在干扰下顶入自己龙门。

最终阿仙奴以2：1险胜狼队，赛后以11胜3和2负得36分续排榜首，领先次席的曼城5分但多踢一场；曼城将于今晚作客水晶宫。狼队则仍未在英超开斋，以2和14负得2分继续包尾。

