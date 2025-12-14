英超｜沙拿后备落场献助攻兼创一纪录 利物浦2：0白礼顿

利物浦昨日于英超主场迎战白礼顿，焦点自然落在穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）身上。他连续4场英超做后备，但于26分钟后备落场，并贡献1次助攻，创下1个纪录。最终利物浦以2：0取胜。

连续4场英超后备

沙拿早前于英超连续3场后备，他之后公开表达不满，其后欧联作客国际米兰一役无缘随队。昨晚利物浦主场斗白礼顿， 沙拿重返大军名单，但先列后备，是他连续4场英超做后备。

伊基迪克46秒入波 今季英超最快纪录

利物浦开赛46秒便领先。白礼顿前锋恩古巴明泰（Yankuba Minteh）于己方后防角球旗附近解围，却将皮球踢回中路、禁区顶附近，利物浦的祖高美斯（Joe Gomez）顶予伊基迪克（Hugo Ekitike），后者一控一射破网，造出今季英超最快入球纪录。「红军」防线之后有一些险象，包括14分钟迪亚高高美斯接应直线形成单刀，但他第一时间起脚被艾利臣出迎封走。

沙拿落场获主场球迷掌声欢迎

26分钟，沙拿因为祖高美斯受伤，获得后备上阵的机会，他落场时获得晏菲路主场球迷拍掌热烈欢迎。这名埃及国脚今场更贡献1次助攻，他于60分钟主理角球，伊基迪克无人看管下轻松顶入，个人梅开二度。沙拿更创造了一个英超纪录，以277次参与入球（188入球89助攻）成为英超史上为单一球会贡献最多入球球员；原本纪录保持者是朗尼（276次，183入球93助攻）。

最终利物浦以2：0击败白礼顿，赛后以8胜2和6负得26分，暂时升上第6位。白礼顿则以6胜5和5负得23分，暂时排在第9位。沙拿完场后向主场球迷拍掌道谢，今仗后他会暂时离队参战非洲国家杯。