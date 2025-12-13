美斯｜美斯印度之旅现身5分钟即闪 球迷怒掷水樽座椅演变成骚乱

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的「GOAT Tour India 2025」印度之旅，竟演变成一场大型骚乱！数以万计的狂热球迷因不满美斯在加尔各答盐湖体育场只现身5分钟，便在重重保安及官员簇拥下匆匆离场，最终情绪失控，在场内怒掷水樽、座椅，甚至冲入球场，场面极度混乱。

现身5分钟快闪 点燃球迷怒火

据报导，美斯是次印度之旅吸引了全国球迷的关注，超过8万张门票（不少票价据报超过100美元）在开售后数分钟内便被抢购一空。然而，这场备受期待的见面会，却因安排混乱而彻底「炒车」。

有球迷控诉，当日美斯与其好友苏亚雷斯（Luis Suarez）、迪保罗（Rodrygo de Paul）等人现身后，仅仅在场上绕了半圈、短暂挥手，在场上逗留不足5分钟，便因有球迷从看台投掷水樽而被逼提早离场。

只看到政客和军人自拍

大批手持门票却无法一睹球王风采的球迷，将怒火指向主办单位及在场的官员。一名球迷向当地媒体怒斥：「这绝对是一场糟糕透的活动！他只来了10分钟。所有的领导和部长都围著他，我们什么也看不到。浪费了那么多金钱、情感和时间！」

另一名花了55美元买票的球迷Ajay Shah更激动地表示：「很多人花了一个月的薪水就是为了来看美斯，我带儿子来是看美斯的，不是看政客！警察和军人在那里自拍，管理层要负全责！」

场面失控 邦长道歉下令彻查

从现场影片可见，大批愤怒的球迷与保安人员发生冲突，并大肆破坏球场设施。座椅被拆毁，广告横额被撕烂，看台通道上满是杂物。最终，警方需要介入以控制场面。事件发生后，西孟加拉邦首席部长Mamata Banerjee随即发表公开道歉，形容事件「令人深感不安」，并宣布将会就事件展开正式调查。一场万众期待的球王之旅，最终在混乱与愤怒中不欢而散。