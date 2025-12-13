巴甲｜前车路士球星奥斯卡训练晕倒证实患血管病 无奈决定告别球坛

前车路士球星奥斯卡（Oscar）宣布结束球员生涯。据巴西媒体《Globo》报导，这位34岁的球星在上月训练期间突然昏厥倒地后，被诊断出患有「血管迷走性昏厥」（vasovagal syncope），在与家人及球会深入商讨后，已决定结束其球员生涯。

训练中突然昏厥 证实患病

事件在上月发生，当时效力巴甲球会圣保罗的奥斯卡，在一次训练中突然晕倒，被紧急送院。经过详细检查后，专家证实他患上了「血管迷走性昏厥」，这种病症会导致患者血压突然下降而引致昏厥。尽管此病症在适当管理下并不危及生命，但无疑为其职业生涯蒙上巨大阴影。

据悉，奥斯卡出院后已返回球会与队友及职员会面，但巴西媒体最新消息指，他已向圣保罗球会传达了退役的决定，以便球会能为下个赛季的阵容提早作出规划。预计奥斯卡及圣保罗将在未来数天内，正式对外公布此决定。

家人力劝以健康为重

事实上，早在今年八月，已有报导指奥斯卡因心脏问题而需服用药物。在这次突然昏厥后，据报其家人极力劝说他应以长远健康为重，优先考虑自己的身体状况。圣保罗球会方面亦曾表示，若奥斯卡选择结束职业生涯，他们愿意友好地终止合约。

车路士度过生涯最高峰

奥斯卡年少成名，在2012至2016年间效力车路士，凭借其出众的球技和创造力，为「蓝战士」上阵203次攻入38球，深受球迷爱戴。其后，他以天价转投中超球队上海海港，据报他从中超联赛赚取了高达1.5亿镑(约15亿6000万港元)的巨额薪酬。

去年12月，他告别效力八年的中超，重返其职业生涯的起点圣保罗。可惜，这次「回家」之旅并不顺利，他饱受伤病及健康问题困扰，自回归以来仅上阵21次。他最后一次为球队上阵是在今年八月，但在该仗仅上阵20分钟便因椎骨骨折而退下火线。据了解，奥斯卡与妻子育有两名子女，他希望能有更多时间陪伴家人，相信这也是他作出挂靴决定的其中一个重要因素。