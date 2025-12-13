英超│沙拿史洛特「摊牌」后破冰 沙拿今晚主场对白礼顿或重返正选

利物浦「沙拿之乱」事情发展峰回路转，红军领队史洛特（Arne Slot）与埃及前锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）周五下午进行关键性会谈后，双方紧张关系终于破冰。据英国《每日邮报》报导，两人已握手言和，沙拿将有望在周六英超主场对白礼顿重返正选阵容，而这场红军内乱就此结束。

「摊牌」会谈气氛正面

史洛特在周五早上记招上已预告将与沙拿会面。据悉，这次在训练后举行的会谈气氛正面，双方最终握手，化解了连日来的僵局。这位过去四场比赛均未获正选的红军神射手，如今已重新被纳入对阵白礼顿的大军名单中。

这次戏剧性的和解，源于沙拿上周六在赛后公开炮轰被球会「推落巴士」，并与领队「零关系」。言论触怒高层，导致他被剔出周中作客国际米兰的欧联大军，一度令外界认为其红军生涯已走到尽头。

问题未完全解决 非洲杯期间再倾

然而，今次「世纪握手」并不代表所有问题已完全解决。报导指，这只是一个暂时的「休战协议」，让环绕事件的风波得以平息。沙拿的代表将会在稍后非洲国家杯举行期间，与球会高层进行进一步会谈，以彻底解决其未来问题。

离队危机暂缓

上周六，沙拿在赛后公开炮轰被球会「推落巴士」，并与领队「零关系」，言论震惊球坛，亦令不少红军球迷担心双方关系已覆水难收。加上多间沙特及美职联球会一直对他虎视眈眈，离队之说甚嚣尘上；但随著周五的会谈取得积极进展，沙拿离队的危机，至少在目前已暂时缓和。