欧协联｜水晶宫3：0舒尔本 加拉斯拿：周末目标赢曼城

足球世界
更新时间：07:41 2025-12-12 HKT
发布时间：07:41 2025-12-12 HKT

水晶宫今晨于欧协联作客舒尔本，以3：0击败对手，升上第9位。领队加拉斯拿（Oliver Glasner）对球队表现感到满意，又指在紧密的赛程下有轮换，「一切如赛前计划般发展，周末以赢曼城为目标」。

尼基迪亚传射建功

水晶宫3个入球均在上半场出现。11分钟，尼基迪亚（Eddie Nketiah）于左路地波传中，基斯辛杜斯乌捷（Christantus Uche）在门前无人看管下轻松射入。25分钟，贡献助攻的尼基迪亚亦有「士哥」，今次乌捷的射门中柱弹中，尼基迪亚轻松补中。

水晶宫作客以3：0击败舒尔本。路透社
水晶宫上半场已经入3球。路透社
加拉斯拿向球员表示，周日英超要以赢曼城为目标。路透社
水晶宫在37分钟由耶利米宾奴（Yéremy Pino）埋斋，他于中圈稍前位置开始盘球，一路带入禁区边起脚，射破舒尔本门将史比尔（Wessel Speel）的十指关。水晶宫最终以3：0击败舒尔本，赛后以3胜2负得9分排在第9位。舒尔本则以1和4负得1分排在第34位。

加拉斯拿：一切如赛前计划般发展

在上周英超快车下，水晶宫11内踢了4场。加拉斯拿今仗在半场领先3球下，换走阿当华顿（Adam Wharton）、宾奴和镰田大地（Daichi Kamada）赛后表示：「己队给3名上阵时间较多的球员休息机会。对球员而言保持节奏十分重要，因此我派韦晓士和拿马后备落场。一些在赛前计划之中，是美好的一夜。」水晶宫周日将于英超主场迎战曼城，加拉斯拿表示：「他们昨日亦斗完皇马，所以两军的情况应该相若。他们的确有多一天休息，但这是我们的挑战。我向球员表示要以赢曼城为目标。」

