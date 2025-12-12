欧霸｜阿士东维拉2：1巴素利 各项赛事8连胜

阿士东维拉今晨于欧霸作客巴素利，以2：1击败对手，赛后升上第3位。维拉各项赛事录得8连胜。

维拉于12分钟打开纪录，一次左路角球攻势，巴素利门将希斯（Marwin Hitz）手槌打出，但巴素利禁区内未能解围，最后古斯辛特（Evann Guessand）揾波快转身射入。巴素利于34分钟扳平，沙基利（Xherdan Shaqiri）开出罚球，丹尼利奥斯（Flavius Daniliuc）快门将一步接应射入。

阿士东维拉各项赛事8连胜。路透社

古斯辛特为维拉打开纪录。路透社

泰利文斯为维拉攻入致胜球。路透社

两军半场踢成1：1。维拉于53分钟攻入致胜球，贝安迪亚（Emiliano Buendía）于禁区顶轻力横传予泰利文斯（Youri Tielemans），后者第一时间烫射地波破网。最终维拉作客以2：1击败巴素利，以5胜1负得15分排在第3位。巴素利则以2胜4负得6分，跌落第26位。

泰利文斯：目标头两名出线

赢波功臣泰利文斯赛后表示：「我的入球只是瞄准希望中目标，当时的空间让我可以射近柱。目前排在第3位非常好，未来将会变得困难，但我们都希望在未来两仗取胜。我们的目标是头两名，但若然未能达成出线也可以。」