亚冠2 大埔谢幕战1：0胜河内公安 坚sir：将胜利献给大埔居民 会长盼球队能走得更远

旺角大球场昨晚上演亚冠2（ACL2）E组最后一轮赛事，主场出击的大埔凭前锋添姆高夫斯基于12分钟射入十二码，以1：0力克越南的河内公安，以一场胜仗结束今届亚冠征程。赛前，双方球员及2544名入场球迷，为日前宏福苑火灾的遇难者进行默哀。大埔球队主教练李志坚赛后表示：「将胜利献给大埔居民。」

是役大埔虽已无缘出线，但仍全力以付。默哀过后比赛开始，战至13分钟，添姆高夫斯基于禁区内起脚，搏得对方守将列尼阿度手球犯规，球证直指十二码，添姆高夫斯基亲自操刀射入，助大埔早早领先1：0。大埔43分钟有机会拉开比数，马卡雷拿助攻，添姆高夫斯基近门笃射被客军门将快步挡出，半场领先1：0。下半场河内公安加强进攻，多次埋门但均被谢家荣挡出。去到73分钟，马卡雷拿接应保连奴传球，单刀起脚可惜中柱弹出。最终大埔将1：0的胜果维持至完场。虽排小组第三名出局，但总积分7分已再次刷新香港球队在亚冠杯2的最高分纪录。



坚sir：将胜利献给大埔居民 大埔会长盼球队能走得更远

赛后记者会中主教练李志坚则强调，即使早已出局，球队仍全力以赴代表香港。他说：「我们好知道，必须要有一分钟打一分钟。多谢球员付出了200%努力。这段时间对我们来讲非常艰难，经历荃湾事件后连场作战。港超联对我们好重要，但代表香港比赛更加重要。我们希望将这场胜利送给大埔居民，告诉他们，我们同他们一起，希望他们尽早恢复。」

而大埔足球会会长叶吴彬彬女士对球队表现感到满意。她表示：「我们这次的成绩可以说是香港球队在亚冠杯2最好的成绩。球员集中精神，认真拼搏，虽然只赢一球，但我觉得他们已经赢了自己。是个happy ending。」她希望球队未来能越做越好：「定下目标，向著目标冲，尽自己努力，行多几步，行远一点。我们会继续努力！」

记者、摄影：廖伟业