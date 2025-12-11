Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│艾宁夏兰特面对鲁迪格终入波 搏到佢犯规输12码 调侃：佢太搏命﹗

足球世界
更新时间：11:40 2025-12-11 HKT
发布时间：11:40 2025-12-11 HKT

曼城在周三欧联作客2:1反胜皇家马德里，中锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)搏到主队中坚鲁迪格(Antonio Rudiger)犯规获得12码，并亲自操刀建功，终在后者面前「威返次」。事缘此子加盟蓝月后与鲁迪格交手未入过波，更经常被后者冻结遭网民嘲笑，今次难得争口气扬威，他笑言鲁迪格太搏命而输极刑。

搏到鲁迪格犯规输12码

艾宁夏兰特于43分钟欲接应传中时，被看管自己的鲁迪格拉跌，球证杜宾翻看VAR后判罚12码，前者亲自操刀中鹄为曼城奠胜。今次是此子加盟蓝月后，首次与鲁迪格同场较量取得入球，之前4次遇上都伙粒无收，连助攻亦欠奉。而鲁迪格过往在贴身看管他时，出现很多滑稽的画面，包括将头摄入其腋下，双手雄抱他等，不少网民改图嘲笑这对组合。

与鲁迪格交手终入波

如今夏兰特终摆脱「梦魇」，首次在鲁迪格面前入波，他赛后调侃道：「作为球员当然渴望和最多球员较量，我个人挺喜欢的。我和鲁迪格有过不少精彩的决定，但他今天太拚命了，结果我们获得一个12码。」

