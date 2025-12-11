Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜纽卡素88分钟失守「跌两分」 2：2赛和利华古逊

足球世界
更新时间：07:28 2025-12-11 HKT
发布时间：07:28 2025-12-11 HKT

纽卡素今晨于欧联作客利华古逊，于88分钟失守下，以2：2赛和对手。纽卡素赛后以10分，暂列第12位。

纽卡素于13分钟失守，利华古逊一次左路角球，安特列治（Robert Andrich）跳顶，顶落般奴古马雷斯（Bruno Guimarães）的背部弹入网；这球计古马雷斯的乌龙球。纽卡素21分钟险些输12码，守将马历泰奥（Malick Thiaw）拉跌柏德列舒希克（Patrik Schick），球证直指12码点，但经VAR翻看确认犯规在禁区外发生，因而改判罚球。纽卡素半场以0：1落后。

安东尼哥顿传射建功。路透社
安东尼哥顿传射建功。路透社
纽卡素于88分钟失守「跌两分」。法新社
纽卡素于88分钟失守「跌两分」。法新社
路易斯迈利为纽卡素一度超前2：1。路透社
路易斯迈利为纽卡素一度超前2：1。路透社
菲利根情急铲跌禾达美迪。法新社
菲利根情急铲跌禾达美迪。法新社

纽卡素一度反超前

下半场，纽卡素于51分钟获得12码，利华古逊门将菲利根（Mark Flekken）于禁区内控球，在纽卡素前锋禾达美迪（Nick Woltemade）力逼下盘球带向另一边，但眼见要被抢去脚下球，情急下铲跌对方输12码；纽卡素由安东尼哥顿（Anthony Gordon）操刀破网。63分钟，哥顿有机会梅开二度，但他的射门中柱弹出。但他于74分钟贡献助攻，于左路传中由路易斯迈利（Lewis Miley）顶入，纽卡素反超前2：1。

但纽卡素在88分钟「跌两分」，利华古逊的阿历斯基莫度（Alejandro Grimaldo）巧妙漏过皮球后走位，再接应伊巴谦马萨（Ibrahim Maza）的直线，射破纽卡素门将兰斯达尔（Aaron Ramsdale）的十指关。最终纽卡素以2：2赛和利华古逊，赛后3胜1和2负得10分排第12位，利华古逊则以2胜3和1负得9分排第20位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
14小时前
美国减息｜联储局将公布议息结果
美国减息｜联储局公布减息0.25厘符预期  明年和后年各减息一次
宏观经济
4小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
16小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
9小时前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
15小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
19小时前
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
饮食
13小时前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
12小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
16小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
15小时前