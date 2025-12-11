欧联｜纽卡素88分钟失守「跌两分」 2：2赛和利华古逊

纽卡素今晨于欧联作客利华古逊，于88分钟失守下，以2：2赛和对手。纽卡素赛后以10分，暂列第12位。

纽卡素于13分钟失守，利华古逊一次左路角球，安特列治（Robert Andrich）跳顶，顶落般奴古马雷斯（Bruno Guimarães）的背部弹入网；这球计古马雷斯的乌龙球。纽卡素21分钟险些输12码，守将马历泰奥（Malick Thiaw）拉跌柏德列舒希克（Patrik Schick），球证直指12码点，但经VAR翻看确认犯规在禁区外发生，因而改判罚球。纽卡素半场以0：1落后。

安东尼哥顿传射建功。路透社

纽卡素于88分钟失守「跌两分」。法新社

路易斯迈利为纽卡素一度超前2：1。路透社

菲利根情急铲跌禾达美迪。法新社

纽卡素一度反超前

下半场，纽卡素于51分钟获得12码，利华古逊门将菲利根（Mark Flekken）于禁区内控球，在纽卡素前锋禾达美迪（Nick Woltemade）力逼下盘球带向另一边，但眼见要被抢去脚下球，情急下铲跌对方输12码；纽卡素由安东尼哥顿（Anthony Gordon）操刀破网。63分钟，哥顿有机会梅开二度，但他的射门中柱弹出。但他于74分钟贡献助攻，于左路传中由路易斯迈利（Lewis Miley）顶入，纽卡素反超前2：1。

但纽卡素在88分钟「跌两分」，利华古逊的阿历斯基莫度（Alejandro Grimaldo）巧妙漏过皮球后走位，再接应伊巴谦马萨（Ibrahim Maza）的直线，射破纽卡素门将兰斯达尔（Aaron Ramsdale）的十指关。最终纽卡素以2：2赛和利华古逊，赛后3胜1和2负得10分排第12位，利华古逊则以2胜3和1负得9分排第20位。