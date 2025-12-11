英超｜沙拿成沙特联目标 行政总裁开腔欢迎 至少两队有意罗致

穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）与利物浦之间的心结未解决，他早前的发言似暗示有机会离队。沙特联有机会成为这名埃及球星的下一站，该联赛的行政总裁穆加贝（Omar Mugharbel）开腔欢迎对方到沙特发展。

穆加贝：欢迎沙拿到沙特联

沙拿在其「逼宫言论」中，似暗示可能离队，指将在今个周末主场斗白礼顿时，与晏菲路球迷道别后离队参战非洲国家杯。将帅心结未解下，沙拿已经成为沙特联的目标。穆加贝表示：「欢迎穆罕默德沙拿来到沙特联，但与球员洽谈是球会的责任。沙拿当然会成为他们的目标之一。」沙拿早前连续3场英超被贬后备，他在上周末球队于联赛以3：3赛和列斯联一役赛后，投下震撼弹：「球会将我当代罪羔羊，有人不想我留队。」他在之后一场欧联被剔出大军名单，没有征队作客国际米兰。利物浦在这4场，取得2胜2和。

希拉尔、伊蒂哈德有兴趣

沙特联目前有基斯坦奴朗拿度、宾施马、沙迪奥文尼等球星坐镇，但多间球会近年纷纷改变策略，集中于年轻球员发展。可是，他们亦愿意为沙拿「破例」；根据《每日电讯报》的报导，希拉尔（Al-Hilal）和伊蒂哈德（Al Ittihad）均有兴趣罗致这名埃及球星。其中一名消息人士透露：「我们很有信心沙拿将会来到沙特，这是毫无疑问的。但我们不知道会是1月还是在夏季。」希拉尔目前有简些路（João Cancelo）、纽尼斯（Darwin Núñez）和鲁宾尼维斯（Rúben Neves）等助阵，伊蒂哈德则有宾施马（Karim Benzema）、尼高路简迪（N'Golo Kanté）和法宾奴艾华利斯（Fabinho）等等。