英超｜12间欧洲球会抢明奈 舒克斯盼留曼联抢正选

曼联中场明奈（Kobbie Mainoo）和前锋约舒亚舒克斯（Joshua Zirkzee）今季均不受领队鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim），原本盛传他们均希望在1月冬季转会窗离队，事态至今似乎有新发展。明奈继续去意已决，舒克斯则希望留队争正选。

明奈心仪拿玻里

据《每日邮报》的报导，明奈获得12间欧洲球会青睐。而这名英格兰中场已经选择心仪的球队，就是目前在意甲排次席的拿玻里，但他能否离队仍取决于曼联会否开绿灯。拿玻里中场线正经历伤兵潮，除了奇云迪布尼（Kevin De Bruyne）和比利基莫亚（Billy Gilmour）施手术需要长唞，还有在国际赛周受伤的森保安古沙（Frank Anguissa）等等。明奈今季在曼联未尝于英超担任正选，10次后备上阵合共只踢183分钟。他今季唯一一次正选是在联赛杯斗甘士比，并踢足全场。

舒克斯近期获更多上阵机会

至于舒克斯，同样获得意甲球会的注意，传闻罗马有意借用这名荷兰前锋，若条件符合保留买断权利。但根据《天空体育》的报导，本来有强烈去向的舒克斯，已经改变主意，决定留在曼联争取正选。在些斯高（Benjamin Sesko）和马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）受伤，舒克斯近来获得更多上阵机会。

舒克斯在11月24日不敌爱华顿一役，获得今季首次英超正选的机会；此前只曾4次后备上阵，上阵时间合共82分钟。之后他在11月30日以2：1击败水晶宫一役，再度正选上阵，更相隔364日再在英超取得「士哥」，到上周中斗韦斯咸继续「担正」，连续3场获得正选机会；上周末击败狼队则后备上阵。除此之外，麦比奥莫（Bryan Mbeumo）和阿密特迪亚路（Amad Diallo）即将离队出战非洲国家杯，有机会令舒克斯获得更多上阵时间。