欧联 ｜热刺3：0布拉格斯拉维亚 孙兴慜回归道别：不要忘记我

足球世界
更新时间：07:33 2025-12-10 HKT
发布时间：07:33 2025-12-10 HKT

热刺今晨于欧联主场迎战布拉格斯拉维亚，以3：0击败对手。效力10年的孙兴慜返回热刺主场与球迷道别，笑言：「不要忘记我，我永远与热刺和大家同在。」

热刺3：0布拉格斯拉维亚。路透社
热刺各项赛事两连胜。路透社
西蒙斯79分钟操刀12码中鹄。路透社
今夏转战美职的孙兴慜回到热刺主场，正式与球迷道别。路透社
今场两军踢法开放，上半场各有6次射门，并同样各有3次中目标。热刺于26分钟凭对手的乌龙球开纪录，一次左路角球，前点的基斯甸罗美路跣后，布拉格斯拉维亚的大卫施马（David Zima）欲头槌解围，但人面向己队球门，变成劲顶破网。热刺下半场再凭两记12码奠定胜局，先是50分钟由古度斯（Mohammed Kudus）操刀中鹄，79分钟则换上沙维西蒙斯（Xavi Simons）担任「刽子手」同样破网。热刺最终以3：0击败布拉格斯拉维亚，赛后以3胜2和1负得11分暂列第9位，布拉格斯拉维亚则以3和3负得3分排第32位。

汤帅盛赞西蒙斯

热刺领队汤马士法兰克满意球队表现：「布拉格斯拉维亚的踢法在攻守转换时，会对我们造成威胁，我们需要及后截住对手，我满意己队的表现同时，认为有进步空间，在控制上可以做得更好，但我们在短时间内踢了4场比赛。」他又盛赞继上场英超、连续两场有「士哥」的西蒙斯：「他在周六有好表现，今场再次有产出。连接、中场的转换、亦有盘扭过人的速度。我很喜欢他的表现，包括积极回防，对我们非常重要。」

