港超联│港会2：2和大埔 钟伟强百场感恩球会 希望大埔居民尽早走出伤痛

今日港超联赛事，最终港会2：2和大埔 ，双方和气收场。赛前由大埔球员卢卡斯、罗振庭将白色花圈放在球场中间后，双方为宏福苑火灾遇难者举行默哀仪式，场外同时举办球衣义卖，不少球迷到场购买，有些款式更加售至断码 。

赛事于香港足球会球场上演。开赛42分钟，港会王力威先拔头筹，助主队半场领先1：0。大埔换边后积极反扑，由卢卡斯于52分钟单刀追平，并于66分钟梅开二度，接应传中头槌破网，反超前2：1。港会仅一分钟后，王力威再次门前建功，个人梅开二度追成2：2平手。双方其后互有攻守，大埔完场前数番攻门未果，最终各得一分。是役入场人数845人，港会王力威获选最佳球员。

钟伟强达成百场里程碑 望和球队继续一起进步

赛后达成百场里程碑，现年30岁的大埔球员钟伟强表示随著年龄增长，在队中角色开始转型，他强调：「球队需要我踢甚么位置，我都会尽力做到最好」。他希望继续和球会一起成长：「在球队里面，本地来说我都算是较年长的几个。最重要是想和球队继续一起进步，一起赢。」当被问到几时打算退休，钟伟强笑言：「踢到我只脚不行就不踢了，希望尽量享受球员的时光。」

衷心感谢球迷支持 希望大埔居民尽早走出伤痛

对于球迷在社区受灾后仍到场支持，钟伟强深受感动：「早前大埔不幸发生火灾，真的很感谢球迷在这么艰难的时候，都肯来支持我们。」他特别向购买义卖纪念品的球迷致谢，并寄语社区：「希望大埔居民尽早忘记不开心的经历，希望每一位都开开心心。」

记者、摄影：廖伟业