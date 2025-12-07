Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美职季后赛│布斯基斯、佐迪艾巴夺冠完美挂靴 好友美斯：感谢两人加入旅程

足球世界
更新时间：15:12 2025-12-07 HKT
发布时间：15:12 2025-12-07 HKT

国际迈亚密在周六美职季后赛总决赛以3:1击败温哥华白帽，赢得队史首个美职总冠军，阵中两位老将佐迪艾巴(Jordi Alba)和布斯基斯(Sergio Busquets)亦完美挂靴。两人早前宣布今季完结后退役，今仗赢波捧杯分别以24冠及38冠结束职业生涯，彼此互相感谢对方多年同行，美斯亦多谢他俩加入这段旅程。

布斯基斯38冠、佐迪艾巴24冠告别

37岁的布斯基斯和36岁佐迪艾巴，2023年夏天与巴塞隆拿约满后，前后脚以自由身加盟国际迈亚密，与昔日巴塞队友美斯再合作，另一位前巴塞兵苏亚雷斯随后亦加入，组成「美斯朋友队」。布斯基斯和佐迪艾巴分别于9月尾及10月中，宣布今季完结后结束职业生涯，今场总决赛就是2人最后一战，结果球会顺利赢波夺冠。布斯基斯以生涯第38冠；艾巴则以第24冠，完成最终章，完美排靴。

互相感谢陪伴旅程

两人在赛后的庆祝仪式上，获球会颁赠印有其号码和名字的纪念相框留念。他俩由巴塞和西班牙国家队开始，合作已14年，布斯基斯感谢艾巴道：「非常感谢这些年的相伴。在巴塞、国家队，还有国际迈亚密，能和他共度这么多时间，我倍感愉悦。作为球员他技术出众，人品好极佳。」艾巴亦矢言：「在我看来，布斯基斯是世界上、足球史上最出色的中场球员。能和他携手走过整个职业生涯，我深感荣幸。我们是朋友，之后会继续再见，一起享受生活。」

美斯多谢两位多年战友加入

而布斯基斯亦觉得他俩的生涯无憾：「我们以最佳的方法收尾，很开心能为球会贡献力量，并与家人、队友分享这份荣誉。」美斯亦感谢两位多年战友：「感谢他们加入我这段旅程，并协助我们以最圆满的方式收官。」

