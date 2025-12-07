西甲│贝迪斯3:5巴塞隆拿 曼联旧将对决 安东尼入波、拉舒福特单刀射失

周日西甲，巴塞隆拿作客5:3击败贝迪斯，比赛其中一个焦点，是双方的曼联弃将安东尼马菲奥斯(Antony)和拉舒福特(Marcus Rashford)正面较量。安东尼表现较好，收录入球之余，还有1次关键传球和1次拦截，可惜输波而回；相反拉舒福特入球和助攻欠奉，其中单刀射斜，却带走3分。

安东尼先开纪录

今场双方合共炮制8个入球，表现最好就是大演帽子戏法的巴塞隆拿锋将费伦托利斯，但球迷更关心前曼联弃将安东尼和拉舒福特的较量。安东尼论表现更优胜，开赛6分钟就在6码点转身用非惯用脚右脚直射网顶入网。他全场披甲75分钟，入波之余还有1次关键传球、1次拦截和搏到3次犯错，是贝迪斯前场最活跃的球员，可是球队败阵而回。

拉舒福特表现低迷

相反拉舒福特踢足90分钟，5次起脚都无功而还，包括末段单刀施射却斜出，将西甲入球荒增至3场。而他整场发挥平平，没有关键传球，仅得24次传送，传球成功率低至70.8%，最终就将3分带走。