Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯抽签｜阿根廷争卫冕J组斗奥地利、阿尔及利亚 C朗最后一舞抽好签

足球世界
更新时间：07:28 2025-12-06 HKT
发布时间：07:28 2025-12-06 HKT

力争卫冕世界杯的阿根廷，将于J组斗阿尔及利亚、奥地利和约旦，要首名出线的难度应该不大。至于早前表明是最后一届的基斯坦奴朗拿度，他领军的葡萄牙于K组亦抽好签。

美斯：最坏情况只睇直播

38岁的美斯昨日接受访问，提及出战明年世界杯的可能：「我希望可以出战，我之前也讲过，我想出战世界杯。最坏情况是，我会收看电视直播，但这将是特别的。世界杯对所有人、所有国家都是特别的，尤其是我们。」美斯于2022年带领阿根廷赢得卡塔尔世界杯冠军，阿根廷今届将于分组赛J组斗奥地利、阿尔及利亚和约旦，力争首名。

美斯评阿根廷时表示：「我们有非同凡响的球员，特别是由史高拉利领军之后，更有渴望与激情。这是充满赢的阵容，有著强大的心理，对胜利有渴望。赢得世界杯给你信心和余裕，用不一样的方法去准备比赛。」

美斯希望参战明年世界杯。路透社
美斯希望参战明年世界杯。路透社
阿根廷力争卫冕。路透社
阿根廷力争卫冕。路透社
美斯于2022年带领阿根廷取得世界杯冠军。路透社
美斯于2022年带领阿根廷取得世界杯冠军。路透社
明年世界杯将是C朗最后一届。路透社
明年世界杯将是C朗最后一届。路透社

葡萄牙斗乌兹别克、哥伦比亚

至于C朗，他早前已表明来年世界杯是最后一舞。这名葡萄牙球星于外围赛因批踭被罚红牌，但获轻判避过决赛周停赛。葡萄牙将会于K组斗乌兹别克、哥伦比亚，以及跨洲附加赛1的胜方（牙买加／新喀里多尼亚／刚果民主共和国）争逐首名。

世界杯抽签结果

A组：墨西哥、南非、韩国、欧洲附加赛D
B组：加拿大、欧洲附加赛A、卡塔尔、瑞士
C组：巴西、摩洛哥、海地、苏格兰
D组：美国、巴拉圭、澳洲、欧洲附加赛C
E组：德国、库拉索、科特迪瓦、厄瓜多尔
F组：荷兰、日本、欧洲附加赛B、突尼西亚
G组：比利时、埃及、伊朗、纽西兰
H组：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、乌拉圭
I组：法国、塞内加尔、跨洲附加赛2、挪威
J组：阿根廷、阿尔及利亚、奥地利、约旦
K组：葡萄牙、跨洲附加赛1、乌兹别克、哥伦比亚
L组：英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马

附加赛名单

欧洲附加赛A：意大利／威尔斯／北爱尔兰／波斯尼亚
欧洲附加赛B：乌克兰／瑞典／波兰／阿尔巴尼亚
欧洲附加赛C：土耳其／罗马尼亚／科索沃／斯洛伐克
欧洲附加赛D：捷克／爱尔兰／丹麦／北马其顿
跨洲附加赛1：牙买加／新喀里多尼亚／刚果民主共和国
跨洲附加赛2：玻利维亚／苏里南／伊拉克

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
17小时前
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
影视圈
11小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死包括4公务员 伤者全数脱离危险期
突发
9小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
19小时前
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
影视圈
8小时前
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
饮食
16小时前
九龙东星级酒店自助餐买1送2！$147起任食海南鸡/面包蟹/乳猪 圣诞主题火鸡/威灵顿牛柳
九龙东星级酒店自助餐买1送2！$147起任食海南鸡/面包蟹/乳猪 圣诞主题火鸡/威灵顿牛柳
饮食
13小时前
戴图理将于下周一抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，准备作退休前在当地作告别客串。
马场浮世绘│戴图理告别客串
马圈快讯
13小时前
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
饮食
16小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT