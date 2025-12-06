世界杯抽签｜阿根廷争卫冕J组斗奥地利、阿尔及利亚 C朗最后一舞抽好签

力争卫冕世界杯的阿根廷，将于J组斗阿尔及利亚、奥地利和约旦，要首名出线的难度应该不大。至于早前表明是最后一届的基斯坦奴朗拿度，他领军的葡萄牙于K组亦抽好签。

美斯：最坏情况只睇直播

38岁的美斯昨日接受访问，提及出战明年世界杯的可能：「我希望可以出战，我之前也讲过，我想出战世界杯。最坏情况是，我会收看电视直播，但这将是特别的。世界杯对所有人、所有国家都是特别的，尤其是我们。」美斯于2022年带领阿根廷赢得卡塔尔世界杯冠军，阿根廷今届将于分组赛J组斗奥地利、阿尔及利亚和约旦，力争首名。

美斯评阿根廷时表示：「我们有非同凡响的球员，特别是由史高拉利领军之后，更有渴望与激情。这是充满赢的阵容，有著强大的心理，对胜利有渴望。赢得世界杯给你信心和余裕，用不一样的方法去准备比赛。」

美斯希望参战明年世界杯。路透社

阿根廷力争卫冕。路透社

美斯于2022年带领阿根廷取得世界杯冠军。路透社

明年世界杯将是C朗最后一届。路透社

葡萄牙斗乌兹别克、哥伦比亚

至于C朗，他早前已表明来年世界杯是最后一舞。这名葡萄牙球星于外围赛因批踭被罚红牌，但获轻判避过决赛周停赛。葡萄牙将会于K组斗乌兹别克、哥伦比亚，以及跨洲附加赛1的胜方（牙买加／新喀里多尼亚／刚果民主共和国）争逐首名。

世界杯抽签结果

A组：墨西哥、南非、韩国、欧洲附加赛D

B组：加拿大、欧洲附加赛A、卡塔尔、瑞士

C组：巴西、摩洛哥、海地、苏格兰

D组：美国、巴拉圭、澳洲、欧洲附加赛C

E组：德国、库拉索、科特迪瓦、厄瓜多尔

F组：荷兰、日本、欧洲附加赛B、突尼西亚

G组：比利时、埃及、伊朗、纽西兰

H组：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、乌拉圭

I组：法国、塞内加尔、跨洲附加赛2、挪威

J组：阿根廷、阿尔及利亚、奥地利、约旦

K组：葡萄牙、跨洲附加赛1、乌兹别克、哥伦比亚

L组：英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马

附加赛名单

欧洲附加赛A：意大利／威尔斯／北爱尔兰／波斯尼亚

欧洲附加赛B：乌克兰／瑞典／波兰／阿尔巴尼亚

欧洲附加赛C：土耳其／罗马尼亚／科索沃／斯洛伐克

欧洲附加赛D：捷克／爱尔兰／丹麦／北马其顿

跨洲附加赛1：牙买加／新喀里多尼亚／刚果民主共和国

跨洲附加赛2：玻利维亚／苏里南／伊拉克