2026世界杯抽签出炉 英格兰硬撼克罗地亚 荷兰日本同组

足球世界
更新时间：05:17 2025-12-06 HKT
发布时间：05:17 2025-12-06 HKT

2026世界杯抽签出炉，英格兰位处L组硬撼克罗地亚。荷兰则与日本同处F组，而夏兰特领军的挪威则将在I组与法国相遇。世界杯揭幕战将于6月11日上演，由墨西哥斗南非。

揭幕战墨西哥斗南非

今届世界杯决赛周将由32队增至48队，抽签结果未见3强相争的「死亡之组」。于欧洲区外围赛8战全胜兼零失球的英格兰，被指是今届世界杯热门之一。他们在L组的对手有去届季军、前届亚军的克罗地亚，另外还有加纳和巴拿马。同样有强队对碰的组别，还有F组的荷兰则与日本，同组另外两队分别是欧洲区附加赛B的胜方（乌克兰／瑞典／波兰／阿尔巴尼亚）以及突尼西亚。I组亦有法国与挪威相遇。

世界杯决赛周将于明年6月11日展开，决赛则将于7月19日上演。详细赛程和比赛场地，将于今晚深夜公布。

英格兰与克罗地亚同处L组。路透社
英格兰与克罗地亚同处L组。路透社
克罗地亚是去届季军、前届亚军。路透社
克罗地亚是去届季军、前届亚军。路透社
世界杯抽签出炉。路透社
世界杯抽签出炉。路透社
2026世界杯将由美国、加拿大和墨西哥合办。路透社
2026世界杯将由美国、加拿大和墨西哥合办。路透社

世界杯抽签结果

A组：墨西哥、南非、韩国、欧洲附加赛D
B组：加拿大、欧洲附加赛A、卡塔尔、瑞士
C组：巴西、摩洛哥、海地、苏格兰
D组：美国、巴拉圭、澳洲、欧洲附加赛C
E组：德国、库拉索、科特迪瓦、厄瓜多尔
F组：荷兰、日本、欧洲附加赛B、突尼西亚
G组：比利时、埃及、伊朗、纽西兰
H组：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、乌拉圭
I组：法国、塞内加尔、跨洲附加赛2、挪威
J组：阿根廷、阿尔及利亚、奥地利、约旦 
K组：葡萄牙、跨洲附加赛1、乌兹别克、哥伦比亚
L组：英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马

附加赛名单

欧洲附加赛A：意大利／威尔斯／北爱尔兰／波斯尼亚
欧洲附加赛B：乌克兰／瑞典／波兰／阿尔巴尼亚
欧洲附加赛C：土耳其／罗马尼亚／科索沃／斯洛伐克
欧洲附加赛D：捷克／爱尔兰／丹麦／北马其顿
跨洲附加赛1：牙买加／新喀里多尼亚／刚果民主共和国
跨洲附加赛2：玻利维亚／苏里南／伊拉克

