域斯(Florian Wirtz)今夏加盟利物浦后，仍未打开入波和助攻的帐户，他在周三英超快车主场1:1赛和新加兰时，攻入扳平入球，几经辛苦终有实质贡献。可是这记入球是省中客军右闸洛迪梅基尼改变方向破网，最后计算后者的乌龙球，并非域斯士哥，意味此子仍未开斋，但他赛后并不介意，直言皮球入波帮到球队就可以。

折射入波改判乌龙球

今季以1亿2500万镑从利华古逊来投后，域斯仍未踢出应有水准，英超赛场入球和助攻欠奉，仅在5场杯赛合共取得3次助攻。这名22岁德甲锋将今场终于起脚将皮球放入网，比赛去到81分钟，他在禁区偏右位置接应中场居迪斯钟斯的传送后，扣过客军3名守将，再在另外两位敌军封阻前起左脚施射，皮球省中洛迪梅基尼的脚径弹高，再直飞网窝，红军凭这个入球1:1赛和新特兰。

13场英超0球0助攻

然而由于他起脚施射后，皮球明显偏斜，折射改变方向才直飞网窝，所以判为洛迪梅基尼的乌龙球，而非域斯入球，意味他在英超的入球和助攻荒增至13场。不过域斯并不介意：「这不重要。我们扳平了。我们想赢波，这才是最重要的。」同时他指自己很开心加盟利物浦，认为正朝正确的方向前进，相信情况很快就会有改善，球队会重回胜轨。