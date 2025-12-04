Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜阿诺特联赛首献助攻后伤出 皇家马德里3：0毕尔包

足球世界
更新时间：05:24 2025-12-04 HKT
发布时间：05:24 2025-12-04 HKT

皇家马德里今晨于西甲作客毕尔包，阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold）贡献他于西甲首次助攻，但他及后伤出。皇马最终仍以3：0击败对手，追至落后巴塞隆拿1分，暂居次席。

7分钟，毕尔包于左路推进不果，被阿诺特截得皮球，他推前几步后长传予基利安麦巴比（Kylian Mbappé），后者推过几名毕尔包守将后，于禁区顶起右脚破网；这是阿诺特于西甲的首次助攻。42分钟皇马拉开比数，阿诺特亦应记一功，今次他于右路传中予远柱旳麦巴比，后者头槌二传，最终卡马云加（Eduardo Camavinga）轻松顶入。

阿诺特在西甲首次助攻。路透社
阿诺特在西甲首次助攻。路透社
麦巴比个人梅开二度。美联社
麦巴比个人梅开二度。美联社
阿诺特伤出。法新社
阿诺特伤出。法新社
阿诺特于55分钟退下火线。美联社
阿诺特于55分钟退下火线。美联社

麦巴比梅开二度

半场领先2：0的皇马，于55分钟有阿诺特受伤，需要退下火线。皇马于59分钟锁定3：0胜局，麦巴比于禁区外起右脚射近柱，射破乌尼西蒙（Unai Simón）的十指关，个人梅开二度。这是麦巴比今季第16个西甲入球，于射手榜遥遥领先；并列次席的有巴塞隆拿的费伦托利斯、罗宾利云度夫斯基和马略卡的梅利基（Vedat Muriqi），他们均攻入8球。

皇马最终3蛋派毕尔包，西甲3连和的颓势告终，赛后以11胜3和1负得36分，排联赛榜第2位，落后榜首的巴塞隆拿1分。毕尔包则以6胜2和7负得20分，暂列第8位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
00:29
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
突发
9小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
13小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
12小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
13小时前
大埔宏福苑五级火｜律师会免费法律咨询招逾400义务律师 周四起到过渡屋服务灾民
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
4小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
17小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
18小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
14小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
8小时前