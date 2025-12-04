西甲｜阿诺特联赛首献助攻后伤出 皇家马德里3：0毕尔包

皇家马德里今晨于西甲作客毕尔包，阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold）贡献他于西甲首次助攻，但他及后伤出。皇马最终仍以3：0击败对手，追至落后巴塞隆拿1分，暂居次席。

7分钟，毕尔包于左路推进不果，被阿诺特截得皮球，他推前几步后长传予基利安麦巴比（Kylian Mbappé），后者推过几名毕尔包守将后，于禁区顶起右脚破网；这是阿诺特于西甲的首次助攻。42分钟皇马拉开比数，阿诺特亦应记一功，今次他于右路传中予远柱旳麦巴比，后者头槌二传，最终卡马云加（Eduardo Camavinga）轻松顶入。

阿诺特在西甲首次助攻。路透社

麦巴比个人梅开二度。美联社

阿诺特伤出。法新社

阿诺特于55分钟退下火线。美联社

麦巴比梅开二度

半场领先2：0的皇马，于55分钟有阿诺特受伤，需要退下火线。皇马于59分钟锁定3：0胜局，麦巴比于禁区外起右脚射近柱，射破乌尼西蒙（Unai Simón）的十指关，个人梅开二度。这是麦巴比今季第16个西甲入球，于射手榜遥遥领先；并列次席的有巴塞隆拿的费伦托利斯、罗宾利云度夫斯基和马略卡的梅利基（Vedat Muriqi），他们均攻入8球。

皇马最终3蛋派毕尔包，西甲3连和的颓势告终，赛后以11胜3和1负得36分，排联赛榜第2位，落后榜首的巴塞隆拿1分。毕尔包则以6胜2和7负得20分，暂列第8位。